1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL’ye satıldı

Kocaeli Modern Hayvan Pazarı’nın bu seneki en gözde büyükbaşı olan Paşa, alıcısını buldu. Ağrı’dan getirilen tosun, tartıda 1 ton 100 kilo çıkmasıyla bu seneki rekorun sahibiydi. 60 bin TL’ye alıcı bulan Paşa, arife gününe kadar pazarda beslenmeye devam ediyor. Geçen yılın rekortmeni Şakir’in ve bu yılın rekortmeni Paşa’nın sahibi olan Ayetullah Çeçen, önümüzdeki senenin rekortmenini de şimdiden yetiştirmeye başladıklarını belirtti.





“Gelecek senenin rekortmeni olacak hayvan da bende”