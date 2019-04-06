1 Ton Atık Kağıt, 17 Ağaç Kurtarıyor

Büyükşehir Belediyesi, atıkların en aza indirilmesi ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalara devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemi, gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Çevre Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi için Kocaeli Devlet Hastanesinde panel yapıldı. Panelde ülkemiz açısında da önemi büyük olan proje ile ilgili bilgiler verilirken 1 ton atık kağıdın dönüştürülmesi ile doğadaki 17 ağacın kurtarılabileceği ifade edildi.

DEVLET HASTANESİNDE PANEL

İsrafın önlenmesi, oluşan atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen “Sıfır Atık Projesi” genişliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli Devlet Hastanesi ev sahipliğinde bir panel gerçekleştirildi. Panele Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır ve sağlık personeli katıldı. Sağlık personellerinin yoğun katılım gösterdiği panelde; Sıfır Atık Projesi ve uygulamaları başta olmak üzere tıbbi atık ve bitkisel atık yağların yönetimi konusunda da oturumlar gerçekleştirildi.



SIFIR ATIK PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ

Panelde konuşan Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır; “Günlük hayatımızda atıklar ile beraber yaşıyoruz. Bizim çocukluğumuzda geri dönüşüm diye bir kavram yoktu. Geri dönüşüm olayı ülkemize yeni gelen bir kavram. 2 yıl gibi bir sürede önemli bir ilerleme kaydettik. Sıfır Atık Projesinde bulunmaya söz veriyoruz. Kocaeli’nde biz ilk kez elektrikli tıbbi atık arabası yaptık. Yeni binaya taşındığımızda elektrikli araçlarla evsel, tıbbi, geri dönüşüm ve tehlikeli atığı ayrı ayrı taşıyoruz. Biz Kocaeli Devlet Hastanesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi’ni” de destekliyoruz” dedi.



HEM AĞAÇLARI KORUYOR HEM DE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma kontrol Daire Başkanlığı Kimya Mühendisi Lokman Karagöz; “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve atıkların geri dönüşümünü kapsayan bir proje. Sıfır Atık Projesi büyük bir yankı uyandırdı ve atıkların geri dönüştürülmesi noktasında önemli bir ivme kazandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak atıkların geri kazandırılması için 10 yıl önce bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımız “Sıfır Atık Projesi” ile sürdürülmektedir. 1 ton kağıt atık geri dönüştürüldüğünde doğada 17 ağaç kesilmekten kurtarılıyor. Böyle bir çalışma hem doğadaki ağaçları koruyor, hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor.



“ÇÖPE ATMA GERİ KAZAN”

Panelin sonunda Sıfır Atık Projesi ve uygulamaları başta olmak üzere tıbbi atık ve bitkisel atık yağların yönetimi konusunda da oturumlar gerçekleştirildi. Sıfır atık terimi ile atıkların minimizasyonu ile oluştuktan sonraki geri dönüştürülmesi ile yapılacak iş ve işlemlerde kullanılacak ekipmanlar ile yapılması gerekenler hususunda bilgilendirme yapıldı. Sıfır atık projesinin gelişmesinin hastanelerde sağlık personelleri tarafından desteklenmesine bağlı olduğuna dikkat çekilerek, “Çöpe Atma Geri Kazan” yaklaşımı ile hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.