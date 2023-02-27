'' 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi”

ANKARA (İHA) - AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar öğle saatlerinde Malatya’da yaşanan 5.6 şiddetindeki artçı depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yaşanan artçı deprem sonrasında “Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edilmiş durumda” dedi.

AFAD Başkanı Sezer tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında bölgede hazır bulanan 400 arama kurtarma ekibinin yanı sıra çevre illerden 250 ekibin daha bölgeye yönlendirildiğini vurgulayarak, “Bugün saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Bölgede 400’e yakın arama kurtarma personelimiz hali hazırda mevcuttu. Onlar bütün enkaz alanlarına yönlendirildi. İlk andan itibaren çalışmalar başlatıldı. Çevre illerden 250 arama kurtarma personelini helikopterler ile sevk etmiş durumdayız. Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden, özellikle 5 binada yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bunların birçoğu 5 ve üzeri şeklinde. Orada yaşayan vatandaşlarımıza daha önce duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar gören binalarımız var. sarsıntılara bağlı olarak bu binaların yıkılması söz konusu. Vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi.”

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra toplamda 10 bin 282 artçı depremin meydana geldiğini vurgulayarak bölgedeki vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardı. Tatar, yaşanan artçı depremler ile ilgili bilgilere vererek şu sözleri kaydetti: