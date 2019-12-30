1 yılda 2 bin 104 kanser hastasına ulaşım hizmeti

Hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına ulaşımlarında problem yaşamıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yatalak, hasta ve rutin bir şekilde tedavi görmesi gereken vatandaşlara ulaşım desteği veriliyor.

HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye servisleri kanser tedavisi gören vatandaşlara, evlerinden sağlık kuruluşlarına ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti veriyor. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak isteyen kanser hastası ve refakatçileri, 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden müracaat edebiliyor.

ÜCRETSİZ SERVİS

Büyükşehir Belediyesi kanser tedavisi gören hasta ve refakatçisini evinin önünden alarak sağlık kuruluşlarına servis ile götürüyor. Hastanedeki tedavi işlemlerini tamamlayan hasta ve refakatçisi, tekrar hastaneden evine servis ile bırakılıyor. Hasta ve refakatçisi bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

2 BİN 104 HASTA TAŞINDI

Kanser hastaları için büyük bir kolaylık sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, Pazar günleri hariç her gün 10.00 ila 15.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Ücretsiz ulaşım desteği kapsamında 2019 yılında 2 bin 104 kanser hastasına servis hizmeti verildi.





