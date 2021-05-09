10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı

10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan “Engelliler Haftası” ve 10 Mayıs tarihi de “Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu hafta toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır. Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur.



“Gönülden Gönüle” projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarını evlerinde ziyaret ederek bu grup içerisinde bulunan siz engelli bireylerimizin de isteklerini dinleyip, ev ziyaretlerinde karşılaştığımız ihtiyaçlarınızı da gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız ve çalışmaya da devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bir engelli

kardeşimin isteğini yerine getirdiğimde, onun yüzündeki tebessümün sebebi olmak beni çok mutlu ediyor. İmkânlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda her yıl farklı etkinliklerle engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile farkındalık çalışmaları sergilediğimiz 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde icra

edilecektir. Evde kaldığımız bu süreçte engellilerimiz ve tüm ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Gelinen bu süreçte evde kalarak ve kurallara uyarak toplumumuzun tüm fertleri ile birlikte engellilerimizin ve ailelerinin mutlu olacağı programları yapabileceğimiz günler İnşallah yakındır. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması dileğiyle, Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum.

Seddar YAVUZ