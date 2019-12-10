10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

tarihi Fevziye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından toplanan grup, ellerinde dövizlerle insan hakkı ihlali yapan ülkeleri protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini ancak ihlallerin önlenmesi konusunda insanlığın hala geçer not alamadığını söyledi.

ABD’den Rusya’ya, Çin’den AB’ye kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü, yoksulluk ve açlığın arttığını, iç savaşlar ve insani krizlerin derinleştiğini belirten Yaşlık, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018 yılında savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM’nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı, bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerinde sivillere yönelik her türlü ihlal “güvenlik” perdesi altında meşrulaştırılmaktadır. Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir. Müslümanlara, çeşitli bahanelerle savaş açarak, acımazsızca yok ediyorlar."

Yaşlık, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülü olarak dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Bizler, Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.



