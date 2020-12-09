10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Yeryüzünde insanların aradığı ve gerçekleşmesini istediği en önde gelen değerlerin başında, adâlet ve eşitlik ilkesi gelmektedir. Bu iki ilkeye değer verilmeyen toplumlarda; insanlıktan bahsedilemez, kargaşa eksik olmaz, birlik ve beraberlik sağlanamaz. Dünyanın birçok yerinde hâlâ çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta ve insani değerlere yönelik saldırılar artmaktadır.
Ülkemiz “Hukuk Devleti” olma ilkesi çerçevesinde; her türlü ayrımcılığı, Anayasal ve hukuksal düzenlemelerle yasaklayarak, her bir ferdini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kabul etmiş ve insan hakları normlarını sağlama sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor; bu günün, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyor; mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.
Seddar YAVUZ
KocaeliValisi