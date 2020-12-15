10 bin TL ödüllü Zula Turnuvası’nın kayıt süresi uzatıldı

TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 10 BİN TL
Kocaeli Zula Turnuvası, 20 Aralık’ta başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak final maçı ile sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takıma da kupa verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada; birinci olan takıma 5 bin TL, ikinci takıma 2 bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin 500 TL ve dördüncü takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Zula Oyun ve Zula Espor resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.