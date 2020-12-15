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10 bin TL ödüllü Zula Turnuvası’nın kayıt süresi uzatıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi yoğun istek üzerine 18 Aralık’a kadar uzatıldı.

10 bin TL ödüllü Zula Turnuvası'nın kayıt süresi uzatıldı

15 Aralık 2020 Salı 18:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi 14 Aralık 2020 Pazartesi (bugün) günü son buluyordu. Zula oyun severlerinin yoğun ilgisi ve istekleri doğrultusunda turnuvanın kayıt süresi 18 Aralık 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı. Turnuva karşılaşmalarının yer alacağı liste takım sayısı belli olduktan sonra 19 Aralık 2020 Cumartesi günü takım kaptanlarına mail yoluyla iletilecek. Turnuva başlangıç tarihi de 16 Aralık 2020 Çarşamba gününden 20 Aralık 2020 Pazar günü olarak değiştirildi.

 

TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 10 BİN TL

Kocaeli Zula Turnuvası, 20 Aralık’ta başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak final maçı ile sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takıma da kupa verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada; birinci olan takıma 5 bin TL, ikinci takıma 2 bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin 500 TL ve dördüncü takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Zula Oyun ve Zula Espor resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

 

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