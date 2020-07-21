Çayırova Emek Mahallesinde bordür, kilit taşı, pmt ve binder asfalt serimi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Emek Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında Mayıs ayından bu yana 1000 metre bordür, 4 bin m2 parke taşı, 400 metre yağmur suyu hattı döşendi. Emek Mahallesi’ne 3 bin 500 ton pmt ve 2 bin ton asfalt seren ekipler, sezon boyunca 35 sokağı 10 bin ton asfaltla kaplayacak.
10 bin ton asfalt kullanılacak
Çayırova Emek Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Çayırova Emek Mahallesinde bordür, kilit taşı, pmt ve binder asfalt serimi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Emek Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında Mayıs ayından bu yana 1000 metre bordür, 4 bin m2 parke taşı, 400 metre yağmur suyu hattı döşendi. Emek Mahallesi’ne 3 bin 500 ton pmt ve 2 bin ton asfalt seren ekipler, sezon boyunca 35 sokağı 10 bin ton asfaltla kaplayacak.