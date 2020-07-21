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10 bin ton asfalt kullanılacak

Çayırova Emek Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

10 bin ton asfalt kullanılacak

21 Temmuz 2020 Salı 15:04

Çayırova Emek Mahallesinde bordür, kilit taşı, pmt ve binder asfalt serimi  çalışmaları gerçekleştiriliyor. Emek Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında Mayıs ayından bu yana 1000 metre bordür, 4 bin m2 parke taşı, 400 metre yağmur suyu hattı döşendi. Emek Mahallesi’ne 3 bin 500 ton pmt ve 2 bin ton asfalt seren ekipler, sezon boyunca 35 sokağı 10 bin ton asfaltla kaplayacak.

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