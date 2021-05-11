10 Mayıs Yaşlılar Bayramı İlan Edilsin

Yaşlı der, gelip geçeriz.
Onlar atalarımız, dedelerimizdir.
Onlar baba, ana, hala, teyze, ebelerimizdir.
Onlar korona virüsü vebasının mağdurları.
Onlar hayatın çilesi çekmiş, tecrübe abideleri.
Onlar hayat okulu mezunu, bilge insanlar.
Onlar tarihin canlı şahidi, asırlık çınarlar.
Onlar hayattayken değeri bilinmeyenler.
Onlar öldükten sonra değeri anlaşılanlar.
Onlar atalarımız, varlık sebeplerimizdir.
Onlar, kısaca gelecekte nöbeti bize devredecek, bizde onlar gibi bir gün yaşlı olup elimiz ve ayağımız tutmadığımızda, hasta olup yattığımızda çok iyi anlayacağımız ata, dede ve analarımız.
Onları anladığımızda vakit çok geç olacak. Keşke onları daha iyi anlasaydık, diyeceğimiz yaşlılar için 10 Mayıs tarihi bir gündü.
Korona Virüsünün Mağduru Yaşlılar İçin Bayram Olsun
50 gündür korona virüsü vebasının mağdurları, evlerde hapsolan yaşlılarımız 10 Mayıs 2020 günü sokaklara çıktılar. Bizde gazeteci ve belgeselci olarak onların bu mutlu ve güzel anını belgeselleştirmek için sokaklardaydık.
50 gün sonra sokaklara çıkan yaşlılarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Günler sonra sokağa çıkmanın, özgürlüğün, havanın, güneşin tadına vararak bayram ediyor, Ramazan Bayramı’nı erken yaşıyoruz diyorlardı.
Gebze Çamlık Parkı’nda, çam ağaçlarının altında çimlere oturmuş, ağaçlara dayanmış, banklara oturup birbiri ile sohbet eden yaşlıların bir isteği var. 10 Mayıs ‘Yaşlılar Bayramı’ ilan edilsin, bizden sonraki yaşlılar bizim hayatımızdan ders alsın diyerek, Aile ve Çalışma Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanım’dan bayram isteklerini yerine getirmesini bekliyorlar.
Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak kutlanıyor. Amacı çok güzel olan fakat uygulanışı ve gündelik hayata aktarılışı açısından sorunlar taşıyan bir konudur bu. Yaşlılar Haftası’nın amacı onlara değer verdiğimizi göstermek, gençlerimize vefayı, saygıyı aşılamak ve unutulan değerlerimize sahip çıkmanın haftasıdır. Bu amaçları yılın diğer günlerinde de uygulayabilmek için daha çok bilinçlenmemiz gerekiyor.
En kıymetli değerimiz olan yaşlılarımız için 10 Mayıs Yaşlılar Bayramı ilan edilirse, o günün yaşlılarımız için ne anlama geldiği asla unutulmayacaktır. Günlerce evlerine kapanan yaşlı insanlarımız 10 Mayıs tarihinde 4 saatlik bir izinle sokağa çıkabildiler ve müthiş bir sevinçle, bir çocuk edasıyla sokaklarda yürüyebildiler. Bu 4 saatlik bir izin onlar için bir bayram havasında geçti. Tarihte yaşanan bu günün unutulmaması ve hafızalarımıza kazınması için 10 Mayıs Yaşlılar Bayramı ilan edilsin diyor ve Gebze Çamlık Parkı’nda, Gebze Gazetesi ve Devr-i Alem Belgesel Programı olarak yaptığımız canlı yayınla sizleri baş başa bırakıyorum.
Gebze’nin Canlı Şahidi İle Sohbet
İlk olarak telefonda birkaç kez görüşüp sohbet ettiğim değerli kültür adamı, Gebze’nin canlı şahidi Ressam Sedat Alkan ile parkta buluşup sohbet ettik. Sosyal mesafeye dikkat ederek, kendisinden korona vebası salgını ile ilgili resim çizmesini istedim.
85 yaşındaki Ressam ve Sanatkâr Sedat Alkan’ın, söze ‘’Sokakları, güneşi, çiçekleri ve sizin kütüphaneyi çok özledim’’ diyerek başlaması beni çok duygulandırdı. Kendisi ile parkta söyleşi yaptık. Korona günlerini ve daha önce Devr-i Alem Belgesel Programı olarak çektiğimiz belgeselleri konuştuk. Ağzımızda maskeler, aramızda sosyal mesafe ile Sedat Bey bizler için kütüphanesinden çok değerli bilgiler getirmiş.
Gebze’nin canlı şahidi Sedat Alkan ile daha önce yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum. İnşallah o günler yeniden gelir, iyi ki Sedat Bey’le daha önce bu söyleşiyi gerçekleştirmişiz, hep birlikte izleyelim.
Gebze Sokaklarında Canlı Yayın
Gebze Gazetesi ve Devr-i Alem Belgesel Programı olarak 10 Mayıs 2020 günü cadde ve sokaklarda canlı yayın yaptık.
Tarihler 10 Mayıs 2020, korona virüsünden en çok mağdur olan tarihin canlı şahitleri, bilgi birikim sahibi yaşlı çınarlarımız ilk kez sokağa çıktı. Bizde gazeteci ve belgeselci olarak yaşlı çınarlarımızın sokağa çıkma anına Gebze Gazetesi olarak canlı şahitlik yaptık.
Ana Caddelerden Canlı Yayınlar Yaptık
10 Mayıs günü tesadüfen, Gebze’ye huzur evi yaptıracak olan hayırsever iş insanı Muzaffer Altıntaş ile karşılaşıp huzur evi yapılması ile ilgili söyleşi yaptık.
Bu güzel tesadüfte Muzaffer Bey, ‘’1956’dan beri Gebze’ye hizmet ediyorum, ölene kadar da hizmetlerime devam edeceğim. Devletimizin yardımları ile yaptıracağım huzur evi için Sayın Valimden yerin tahsis edilmesini bekliyorum.’’ Açıklamalarında bulundu.
Sizleri Gebze sokakları ve muzaffer Altıntaş’la yaptığımız belgesel söyleşi ile baş başa bırakıyorum.