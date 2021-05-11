10 Mayıs Yaşlılar Bayramı İlan Edilsin

Onları anladığımızda vakit çok geç olacak. Keşke onları daha iyi anlasaydık, diyeceğimiz yaşlılar için 10 Mayıs tarihi bir gündü.

Onları anladığımızda vakit çok geç olacak. Keşke onları daha iyi anlasaydık, diyeceğimiz yaşlılar için 10 Mayıs tarihi bir gündü.

Onları anladığımızda vakit çok geç olacak. Keşke onları daha iyi anlasaydık, diyeceğimiz yaşlılar için 10 Mayıs tarihi bir gündü.

Onlar, kısaca gelecekte nöbeti bize devredecek, bizde onlar gibi bir gün yaşlı olup elimiz ve ayağımız tutmadığımızda, hasta olup yattığımızda çok iyi anlayacağımız ata, dede ve analarımız.

Onlar, kısaca gelecekte nöbeti bize devredecek, bizde onlar gibi bir gün yaşlı olup elimiz ve ayağımız tutmadığımızda, hasta olup yattığımızda çok iyi anlayacağımız ata, dede ve analarımız.

Onlar, kısaca gelecekte nöbeti bize devredecek, bizde onlar gibi bir gün yaşlı olup elimiz ve ayağımız tutmadığımızda, hasta olup yattığımızda çok iyi anlayacağımız ata, dede ve analarımız.

50 gündür korona virüsü vebasının mağdurları, evlerde hapsolan yaşlılarımız 10 Mayıs 2020 günü sokaklara çıktılar. Bizde gazeteci ve belgeselci olarak onların bu mutlu ve güzel anını belgeselleştirmek için sokaklardaydık.

50 gün sonra sokaklara çıkan yaşlılarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Günler sonra sokağa çıkmanın, özgürlüğün, havanın, güneşin tadına vararak bayram ediyor, Ramazan Bayramı’nı erken yaşıyoruz diyorlardı.

Gebze Çamlık Parkı’nda, çam ağaçlarının altında çimlere oturmuş, ağaçlara dayanmış, banklara oturup birbiri ile sohbet eden yaşlıların bir isteği var. 10 Mayıs ‘Yaşlılar Bayramı’ ilan edilsin, bizden sonraki yaşlılar bizim hayatımızdan ders alsın diyerek, Aile ve Çalışma Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanım’dan bayram isteklerini yerine getirmesini bekliyorlar.

Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak kutlanıyor. Amacı çok güzel olan fakat uygulanışı ve gündelik hayata aktarılışı açısından sorunlar taşıyan bir konudur bu. Yaşlılar Haftası’nın amacı onlara değer verdiğimizi göstermek, gençlerimize vefayı, saygıyı aşılamak ve unutulan değerlerimize sahip çıkmanın haftasıdır. Bu amaçları yılın diğer günlerinde de uygulayabilmek için daha çok bilinçlenmemiz gerekiyor.

En kıymetli değerimiz olan yaşlılarımız için 10 Mayıs Yaşlılar Bayramı ilan edilirse, o günün yaşlılarımız için ne anlama geldiği asla unutulmayacaktır. Günlerce evlerine kapanan yaşlı insanlarımız 10 Mayıs tarihinde 4 saatlik bir izinle sokağa çıkabildiler ve müthiş bir sevinçle, bir çocuk edasıyla sokaklarda yürüyebildiler. Bu 4 saatlik bir izin onlar için bir bayram havasında geçti. Tarihte yaşanan bu günün unutulmaması ve hafızalarımıza kazınması için 10 Mayıs Yaşlılar Bayramı ilan edilsin diyor ve Gebze Çamlık Parkı’nda, Gebze Gazetesi ve Devr-i Alem Belgesel Programı olarak yaptığımız canlı yayınla sizleri baş başa bırakıyorum.