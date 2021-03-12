banner578
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 noktada istiklal marşı okudular

Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerini yansıtan 10 noktada, Büyükşehir Belediyesi Kılavuz İzcilik Kağıtspor izcilerinin seslendirdiği İstiklal Marşı videosu hazırlanarak sosyal mecralarda paylaşıldı.

10 noktada istiklal marşı okudular

12 Mart 2021 Cuma 14:23

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan videoyla farkındalık oluşturdu. Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerini yansıtan 10 noktada Büyükşehir Belediyesi Kılavuz İzcilik Kağıtspor izcilerinin seslendirdiği İstiklal Marşı videosu sosyal mecralarda paylaşıldı.

 

10 NOKTA

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik için Kocaeli’nin tarihi ve turistik mekanları seçildi. Bunlar arasında Sekapark, Saat Kulesi, Ormanya, Akçakoca Kabri, Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası, Çoban Mustafa Paşa Camii, Diriliş Kampı, Yazlık Ilıca, Karamürsel Alp Türbesi yer aldı.

 

İZCİLER SESLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü izcileri ve Kılavuz İzcilik Biriminin izcileri tarafından seslendirilen ulusal marşımız izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi. Etkinlik, 12 Mart Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

 

SON KITA MİLLİ ŞAİRİN KABRİNDE OKUNDU

İzciler tarafından seslendirilen İstiklal Marşı'nın son kıtası ise milli şairimiz ve marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un, Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında okundu. Marş okunmadan önce ise Kılavuz İzcilik Kağıtspor izcileri milli şairimizi mezarı başında andı.

 




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Markette çıkan yangın söndürüldü Markette çıkan yangın söndürüldü
Gebze'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafiği aksattı Gebze'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafiği...
Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’deki spor tesisi sayımız 89’a ulaştı’’ Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’deki spor tesisi...
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı
Büyükşehrin “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” Projesine Yoğun İlgi Büyükşehrin “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği”...
Büyükakın Uyardı: Arsalarınızı Sat-ma-yın Büyükakın Uyardı: Arsalarınızı Sat-ma-yın
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Markette çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir markette çıkan yangın söndürüldü.

Haberi Oku