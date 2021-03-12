10 noktada istiklal marşı okudular

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan videoyla farkındalık oluşturdu. Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerini yansıtan 10 noktada Büyükşehir Belediyesi Kılavuz İzcilik Kağıtspor izcilerinin seslendirdiği İstiklal Marşı videosu sosyal mecralarda paylaşıldı.

10 NOKTA

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik için Kocaeli’nin tarihi ve turistik mekanları seçildi. Bunlar arasında Sekapark, Saat Kulesi, Ormanya, Akçakoca Kabri, Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası, Çoban Mustafa Paşa Camii, Diriliş Kampı, Yazlık Ilıca, Karamürsel Alp Türbesi yer aldı.

İZCİLER SESLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü izcileri ve Kılavuz İzcilik Biriminin izcileri tarafından seslendirilen ulusal marşımız izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi. Etkinlik, 12 Mart Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

SON KITA MİLLİ ŞAİRİN KABRİNDE OKUNDU

İzciler tarafından seslendirilen İstiklal Marşı'nın son kıtası ise milli şairimiz ve marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un, Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında okundu. Marş okunmadan önce ise Kılavuz İzcilik Kağıtspor izcileri milli şairimizi mezarı başında andı.









AA