10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü İçin Gazetecilik Hayatımın Kısa Bir Değerlendirmesi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü için 3 yıl önce yazmış olduklarını sizlere sunuyoruz..

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde izninizle gazetecilik hayatımın kısa bir değerlendirmesini yapacağım.

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Resmî ve özel kurum temsilcileri vefalı dost ve arkadaşdan çalışan gazeteciler günü kutlama mesajı alınca kısa bir değerlendirme yaparak tarihi geçmişe yolculuk yapalım.

İlk kez kalemi elime 1975 yılında Trabzon'da okurken almış Ufuk gazetesinde Trabzon tarihi ile ilgili deneme yazmış hafta sonları haftalık ufuk gazetesi satarak harçlığımı çıkarmıştım.

Vatani görevimi yaparken Deniz kuvvetleri komutanlığı`nın İstanbul çubukludaki seyir Hidrografi Dairesi başkanlığı basın merkezinde görevliyken ulusal basınla tanışıp denizcilik tarihi ile ilgili yazılar yazmıştım.

1982 yılında Gebze'ye yerleşip TRT Anadolu ajansı başta olmak üzere birçok basın yayın kuruluşunun temsilcilik ve muhabirliğini yapıp Uyanış gazetesinde makale yazmaya başladım.

1984 yılında Gebze gazetesini kurup İzmit Hürsöz gazetesinde bastırmaya başladım.

1987 yılında Kocaeli gazeteciler cemiyetinin kurucu üyeleri arasında yer aldım.

Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu basın birliğine üye oldum.

1987 yılında. Gebze'de gazete matbaa tesislerini kurarak çalışmaya devam ettim

1989 yılında Merkezi İstanbul'da olan Türkiye gazeteciler cemiyetine üye oldum.

1990 yılında Merhum Özal'ın elinden Anadolu basını birincilik ödülü aldım.

Gebze gazetesini günlük yayınlamaya başladım TRT ve özel tv`lerde programlar hazırlamaya başladım.

1993 yılında Gebze'nin ilk özel Radyosu Gebze Fm kurdum.

1993 yılında Gazeteci ve belgeselci olarak yurtdışına çıkmaya başladım. Bugüne kadar birçok dünya ülkesinde belgesel çekip araştırma yaptım.

1995 yılında bir grup arkadaşla Anadolu yayıncılar birliğini kurdum. 1997 yılında Türkiye Gazeteciler federasyonu kurucuları arasında yer aldım. 1998 yılında Devri Alem belgesel tv programlarına çekerek Meltem tv ,Tv 5 ,Bengütürk tv ve TGRT belgesel tv kanalı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel tv kanallarında 80`e yakın ülkede çektiğim belgeselleri hazırlayıp sunmaya devam ediyorum.

2014 yılında Türk Dünyası gazeteciler federasyonu kurucuları arasında yer alarak Türk dünyası gazeteciler şuraları ve Türk dünyası belgesel film festivali düzenleme ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım .

Bugün 10 Ocak 2018 halen çalışıyor. Çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak 43 yıldır yorulmadan bıkmadan ve usanmadan .

www.agrt.net Bu sayfalardada göreceğiniz gibi bıkmadan usanmadan araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak 58 yaşında 28`lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyorgenel başkanı olarak basın mesleğine katkı sünüyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım .