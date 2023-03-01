10 Yaşındaki Haticenur, Sattığı Bileklik ve Kolyelerin Parasını Depremzedelere Bağışladı

Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, kendi yaptığı bileklik ve kolyeleri satarak elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.





Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, kendi yaptığı bileklik ve kolyeleri satarak elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.

Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, el emeği ile ürettiği bileklik ve kolyeleri hafta sonu Yahya Kaptan Pazarı’nda sattı. Annesi Halide Yakut ve babası Cemil Yakut ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki bağış noktasına gelen 10 yaşındaki Haticenur, satışlardan elde ettiği geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlamak üzere İzmit Belediyesine teslim etti. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu duyarlılıklarından dolayı başta Haticenur olmak üzerek Yakut ailesine teşekkür etti. Depremzedeler için erzak yardımlarını da bağış noktasına teslim eden anne Halide Yakut, kızının duyarlı hareketinin çevresinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, Haticenur’un ilerleyen haftalarda tekrar satış yaparak geliri depremzedelere göndermek istediğini söyledi.

















İHA