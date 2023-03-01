banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Yaşındaki Haticenur, Sattığı Bileklik ve Kolyelerin Parasını Depremzedelere Bağışladı

Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, kendi yaptığı bileklik ve kolyeleri satarak elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.

10 Yaşındaki Haticenur, Sattığı Bileklik ve Kolyelerin Parasını Depremzedelere Bağışladı

01 Mart 2023 Çarşamba 14:39

                            
Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, kendi yaptığı bileklik ve kolyeleri satarak elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.   
  Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki Haticenur Yakut, el emeği ile ürettiği bileklik ve kolyeleri hafta sonu Yahya Kaptan Pazarı’nda sattı. Annesi Halide Yakut ve babası Cemil Yakut ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki bağış noktasına gelen 10 yaşındaki Haticenur, satışlardan elde ettiği geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlamak üzere İzmit Belediyesine teslim etti. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu duyarlılıklarından dolayı başta Haticenur olmak üzerek Yakut ailesine teşekkür etti. Depremzedeler için erzak yardımlarını da bağış noktasına teslim eden anne Halide Yakut, kızının duyarlı hareketinin çevresinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, Haticenur’un ilerleyen haftalarda tekrar satış yaparak geliri depremzedelere göndermek istediğini söyledi. 
                                  








İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Defne'deki Sahra Eczanesinde Depremzedelerin İlaç İhtiyacı Karşılanıyor Defne'deki Sahra Eczanesinde Depremzedelerin İlaç...
İzmit'te Depremzedelerin Yaraları Sarılıyor İzmit'te Depremzedelerin Yaraları Sarılıyor
Depremzede Genç Yeni Test Kitaplarına Kavuştu Depremzede Genç Yeni Test Kitaplarına Kavuştu
Depremi Duyunca Bölgeye Koştular, Çalışmaları Anlatacaklar Depremi Duyunca Bölgeye Koştular, Çalışmaları...
ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK'TE DUALARLA ANILDI ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK'TE...
Depremzede Ailelere Destek Devam Ediyor Depremzede Ailelere Destek Devam Ediyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Defne'deki Sahra Eczanesinde Depremzedelerin...
Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentte bulunan sahra eczanesinde depremzedelerin ilaç ihtiyaçları karşılanıyor....

Haberi Oku