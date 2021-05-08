10 Yıl Önce Dikilen Erguvan Ağaçları Çiçek Açtı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 yıl önce ekilen Erguvan ağaçları çiçek açtı. Güzel görünümü ve hoş kokusu ile bilinen Erguvan ağacının yaprakları oluşmadan önce açan çiçekleri Kocaeli’nin görseline büyük katkı veriyor.

RENK ÇÜMBÜŞÜ

En fazla ağaç diken ve yeşil alan miktarı olan belediyeler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıl önce ektiği erguvan ağaçları çiçek açmaya başladı. Ağaçlandırma çalışması kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 yıl önce Hereke, Dilovası, Kirazlıyalı, D-100 ve otoyol güzergahlarına ekilen Erguvan ağaçları görsel güzelliklerini sergilemeye başladı.

ERGUVAN AĞAÇLARINA BÜYÜK İLGİ

Bu bölgelerin endemik türü olan Erguvanlar, bölgenin güzelliğine renk katıyor. Yol güzergahları kullananlar için renk cümbüşü oluşturan Erguvan ağaçlarına vatandaşlarda büyük ilgi gösteriyor. Güzel görünümü ve hoş kokusu ile bilinen Erguvan ağacı, Nisan ve Mayıs aylarında yaprakları oluşmadan önce bütün dalları mor ve pembe çiçek açıyor. Endemik bir tür olan Erguvan ağacının şehrin her tarafına dikilmesi için çalışmalar devam ediyor.

















