%100 Arıtma; Sıfır Kirlilik

40.3 Milyon TL’ye mal olan 21 kilometre uzunluğundaki Gebze-Darıca sahil kanalizasyon hattı ve tünel projesi tamamlandı. Böylece Körfez’e artık tek damla Atıksu akmayacak.

‘’Sıfır Kirlilik’’ hedefiyle Kocaeli’yi atık sulardan kaynaklanan kirlilikten arındıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezi’nin atıksu kolektör hatları ile kuşaklamasının son aşaması Gebze - Darıca Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel projesini tamamladı. 40 milyon 378 bin 444 TL’ye mal olan proje kapsamında 21 km uzunluğundaki hattın 2,5 km’si tünel geçişiyle sağlandı. Devreye alınan projeyle birlikte ülkemizde bir ilk gerçekleştirilerek, atıksu arıtma oranı yüzde 100’e çıkarıldı.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU TANITTI

Gebze - Darıca Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel projesinin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, , Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bölge muhtarları, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Büyükşehir su kanal idare sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da bir numara. Şimdi bu Gebze’deki tesiste çamuru yakma ve kurutma tesisi kuruyoruz. Bundan da elektrik üretiyoruz. Bu gün Dünyada hangi teknoloji varsa biz en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Başarı İbrahim Karaosmanoğlu’nun değil milletin başarısıdır. Başarı milletin önüne geçem Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır” şeklinde konuştu.



ATIK SU AKMAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. İhale bedeli 2016 itibariyle 40 küsür Milyon.

2006 yılından beri konuşmaya başlamıştık fakat daha büyük işlerimiz vardı. 2016’da başlayıp bugün devreye aldık. Kirli suları arıtma, çevre yönüyle Almanya’nın, İngiltere’nin ve bütün Avrupa ülkelerinin önündeyiz. Bu başarı halkımıza aittir. Eteklerden kotu düşük yerlerde pis su akıyordu. Artık bugün itibariyle İzmit Körfezi’ne bir gram atık su ne sanayiden ne evlerden ne ticarethanelerden akmayacak. Gebze’de de, Darıca’da da Eskihisar’da da artık rahatlıkla denize girebiliriz” diye konuştu.

22 ADET SU HASTANESİ

Evlerimizde, işyerlerimizde ve sanayi tesislerimizde kullanılan arıtılmış su, kullanım sonrası atık suya dönüşüyor. Bu atık suların çevreyi kirletmemesi ve insan sağlığını etkilememesi için İSU Genel Müdürlüğü, şehrin en ücra noktasına kadar kanalizasyon hatları inşa etti. İl genelinde 5 bin 570 km uzunluğunda kanalizasyon hattı, 53 adet atık su terfi merkezi ve “Su Hastaneleri” dediğimiz 22 adet atıksu arıtma tesisi işletiliyor.

123 MİLYON M3 ATIKSU ARITILDI

Kurum, 2017 yılında 123 milyon m3 atıksu arıttı. Bu arıtmanın sonucunda çıkan 65 bin m3 atıksu çamuru çimento fabrikasında bertaraf edilerek kirliliğin önüne geçildi. Yılda 11 milyon lira maliyet ile atıksu çamurlarının çimento fabrikalarında bertarafını yapan İSU, Gebze ve Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nde Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri inşa etti. İmalatları tamamlanan tesislerin ruhsat işlemleri sürüyor. Yakın zamanda işletmeye alınması ile birlikte artık bu tesislerden atıksu çamurları bertaraf edilecek ve çıkan enerji ile tesislerin enerji maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak.

YERİN 100 MT ALTINA ATIK SU TÜNELİ

Proje kapsamında iki ilçedeki 11 mahallenin (Gebze; Eskihisar, İstasyon, Barış, Sultan Orhan, Osman Yılmaz, Tatlıkuyu. Darıca; Fevzi Çakmak, Cami, Zincirlikuyu, Merkez ve Bağlarbaşı, Farabi Devlet Hastanesi) atık sularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırmak için Darıca ile Bayramoğlu arasında 2,5 km uzunluğunda atık su tüneli inşa etti. Kurum tarihinde bir ilk olarak yapılan, devasa boyutu ve yer yer yerin yüz metre altından geçen tünel ile terfi merkezlerinin inşa çalışmaları tamamlandı. Projeye 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın İSU Genel Müdürü olduğu zaman başlamıştı.

TERFİ İSTASYONLARI İLE GEBZE ARITMAYA

İzmit Körfezi’ni atık sulardan tamamen arındıracak olan son projenin tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’ne bakan Gebze ile Darıca ilçelerine bağlı mahallelerle sahil kısımlarının atık suları, kolektör hattına verilmeye başlandı. Atık sular, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi, Darıca Askeri Alan ve Dudayev Sahil Parkı’nda olmak üzere yeni yapılan terfi merkezleri ve 2,5 km uzunluğundaki atıksu tüneli ile daha önce birinci kısmı tamamlanan kolektör ve terfi merkezine bağlantısı sağlandı. Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılan atık sular arıtılmaya başlandı.

ARITMA ORANI %100

Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte Kocaeli’nde atıksu arıtma oranı yüzde 100’e ulaştı. Bu oran ile birlikte ülkemizde bir ilk daha gerçekleştirildi. Böylelikle iki ilçenin sahilleri atık sulardan arındırıldı. Halkımız gönül rahatlığıyla sahil ve plajlardan yararlanacak.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Kocaeli’nde yüzde 100 atıksu arıtma ile birlikte İzmit Körfezi ve Karadeniz sahillerimiz atıksudan kaynaklanan kirlilikten arındırıldı. Bunun sonucunda İzmit Körfezi’nde yer alan Karamürsel’de Altınkemer, Karadeniz kıyısında bulunan Kandıra’da Kerpe, Cebeci, Bağırganlı ve Kumcağız olmak üzere 5 adet Mavi Bayraklı halk plajı halkımızın hizmetine sunuldu.