100. Yılda 100 Eser Sergisi

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Küratör Fikriye Bayraktar Aslandere işbirliğinde, tüm ressamların eserleri ile katılabileceği ''19 Mayıs 1919-19 Mayıs 2019 100. Yılında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'' anısına sergi düzenlenecek. 100 ressam ve 100 eserin yer alacağı sergi için Fikriye Bayraktar Aslandere, Tuba Özgür, Burçe Işıl Ulusoy ve İkramettin Karaman’dan oluşan heyet, İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen’i yerinde ziyaret etti.

SERGİ 20 MAYIS’TA

Toplantıda büyük ilgi görmesi beklenen sergi için son değerlendirmeler yapıldı. Komisyon üyeleri kişi sayısı, teşekkür belgesi, afiş, tanıtım ve davetiye gibi konularda ayrıntılı detaylar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan gönüllü kurumlar da bu sergide görev alacak olup sergi, 20 -30 Mayıs tarihleri arasında İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde sergilenecektir. Komisyon üyeleri tüm sanatseverleri bu özel sergiye şimdiden davet etti.



KATILIM KOŞULLARI



Sergiye katılmak isteyen ressamlar için başvurular en geç 13 Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleşecek olup, sergi için katılma koşulları aşağıda belirtilmiştir;

1-) Her ressam bir eserle katılabilecektir.

2-) Teknik ve konu serbest olup, resim tuval üzerinde çalışılmış olacaktır.

3-) Eserin uzun kenarı 70 cm yi geçmeyecektir.

4-) Eserde çerçeve olmayacaktır.

5-) Ressamın fotoğraflı özgeçmişi, zarf içinde, tablonun arkasına bantlanmış olacaktır.

6-) Eser en geç 13 Mayıs akşamına kadar teslim edilecektir.

7-) Eserin geliş ve gidiş kargo ücreti ressama ait olacaktır.

8-) Kargoda zarar gören eserlerden, sergiyi düzenleyenler sorumlu tutulmayacaktır.

9-) Tablonun arkasında;

a) Eserin adı

b) Ressamın adı, soyadı

c) Cep telefon numarası ve adresi yazılıp, tuvalin arkasına yapıştırılacaktır.