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10.000 Öğrencisiyle Eğitimlerine Başladı

Çayırova Belediyesi Bilgievleri 6 Mahallede 10.000 Öğrencisiyle Eğitimlerine Başladı

10.000 Öğrencisiyle Eğitimlerine Başladı

03 Ekim 2017 Salı 13:41

 2017- 2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Çayırova Belediyesi Bilgievleri, yeni döneme özenle hazırlanarak, seçkin eğitim kadrosuyla öğrencilerinin yanında doludizgin eğitime başladı. Modern fiziki imkanlarıyla göz dolduran Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde kütüphaneler, derslikler, etüt odaları, bilgisayar laboratuarı, spor salonları ve hobi kulüp odaları yer alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim verilen bilgievlerinde eğitim dönemi boyunca okula yardımcı etüt dersleri ile birlikte boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, sosyal faaliyetlerden, kültürel ve kulüp faaliyetlerine kadar sağlıklı bireyler olmaları yönünde katkı sağlayıcı rehberlik hizmetlerinden de faydalanabilecekler. 
Çayırova Belediyesi Bilgievleri’ne Öğrencilerden ve Velilerden Yoğun İlgi 
Her geçen yıl öğrenci sayısını arttırarak geniş bir aile olan bilgievleri, Çayıovalı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Öğrencilere yönelik ders destek programları sunarak örgün öğretime katkıda bulunan bilgievleri, aynı zamanda anne-baba-çocuk ilişkileri, madde bağımlılığı, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve sınav kaygısı, ergenlik çağı problemleri vb. gibi konularla da veliler için çeşitli seminerler düzenleyerek aileleri birçok konuda aydınlatıyor.  2. sınıftan başlayıp, 8. Sınıf öğrencisine kadar her türlü eğitim desteğini içinde barından programlarla hizmet veren bilgievleri, değerler eğitimi, satranç, drama, müzik, halk oyunları branşları,  zengin kütüphane, güvenli internet ve bilişim imkânları,  sosyal faaliyetler, gezililer, spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir yıl daha öğrencileri bekliyor. Kayıtları almaya başladığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Çayırova Belediyesi Bilgievleri, ailelerin çocuklarını güvenle bırakabildikleri, imkânlarından ücretsiz faydalanabilecekleri kaliteli ve uzman eğitim kadrosuyla hem öğrencilerin hem de ailelerin ilk tercihleri oluyor.

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