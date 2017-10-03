10.000 Öğrencisiyle Eğitimlerine Başladı

2017- 2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Çayırova Belediyesi Bilgievleri, yeni döneme özenle hazırlanarak, seçkin eğitim kadrosuyla öğrencilerinin yanında doludizgin eğitime başladı. Modern fiziki imkanlarıyla göz dolduran

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde kütüphaneler, derslikler, etüt odaları, bilgisayar laboratuarı, spor salonları ve hobi kulüp odaları yer alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim verilen bilgievlerinde eğitim dönemi boyunca okula yardımcı etüt dersleri ile birlikte boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, sosyal faaliyetlerden, kültürel ve kulüp faaliyetlerine kadar sağlıklı bireyler olmaları yönünde katkı sağlayıcı rehberlik hizmetlerinden de faydalanabilecekler.

Çayırova Belediyesi Bilgievleri’ne Öğrencilerden ve Velilerden Yoğun İlgi