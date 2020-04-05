banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1042 kişi tabucu edildi

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı

1042 kişi tabucu edildi

05 Nisan 2020 Pazar 21:24

 
Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının 574'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. 

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu. 

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 20 bini aştık

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı. 

Koca, paylaşımında "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci
Kocaeli Valiliğinden açıklama Kocaeli Valiliğinden açıklama
İl pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi İl pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına...
Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı
Dünyada fındık kıtlığı yaşanabilir Dünyada fındık kıtlığı yaşanabilir
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci
Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci

Haberi Oku