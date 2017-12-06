11 bin 888 kişi iş sahibi oldu

Göreve geldiği ilk günden itibaren istihdama katkı sunmak için çalışan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, bu amacına da büyük ölçüde ulaştı. Bu amaçla Gebze Belediyesi bünyesinde kurulan hizmet masası ile iş arayanla çalıştırılmak üzere eleman arayan işverenler arasında köprü kuruluyor. Bu çalışmayla Gebze’nin var olan sanayi ve iş potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Belediye Başkanı Köşker, belediyeye yazılı özgeçmişleriyle başvuran vatandaşları sanayi kuruluşlarına yönlendirdiklerini dile getirdi.

İSTİHDAM HARİTASI

Belediye bünyesinde kurulan hizmet masası sayesinde iş arayan binlerce vatandaşa yardımcı olduklarını ifade eden Adnan Köşker, “Bize ulaşan özgeçmişler, hizmet masamızda oluşturulan havuzumuzda depolanıyor. İş arayan kişinin deneyimlerine ve eğitimine uygun olan ve istihdam yaratan bölgemizdeki kuruluşlarla temasa geçilerek iş olanağı sağlanıyor. Yine yaptığımız bir çalışmayla mahallerimizin iş başvuru ve istihdam haritalarını çıkarıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz” dedi.

İŞSİZLİK SORUNU YOK

Gebze bölgesinde işsizlik sorununun olmadığına değinen Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze büyük bir sanayi bölgesi ve bölgemizde işsizlik sorunu bulunmuyor. Belediyemize gelen başvurular doğrultusunda ilk, orta ve lise mezunu 18-45 yaş aralığındaki istihdam oranı yüzde 89 gibi yüksek bir orana sahip. Oldukça yüksek bir oranda istihdam sağlanıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans başvurularını da bu sayıya kattığımızda istihdam oranı yüzde 66 oluyor” ifadelerini kullandı.