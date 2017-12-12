banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 bin sayfa kitap okudu!

Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi’ne 1 Ağustos 2017 tarihinde üye olan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, kayıt olduğu günden bu yana yaklaşık 11 bin sayfa kitap okudu.

11 bin sayfa kitap okudu!

12 Aralık 2017 Salı 11:41


Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi’ne 1 Ağustos 2017 tarihinde üye olan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, kayıt olduğu günden bu yana yaklaşık 11 bin sayfa kitap okudu. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Semiha Öztürk, “Yatmadan önce kesinlikle kitap okurum. Kitap okumak bana çok iyi geliyor, kendimi farklı hissettiriyor. Kitap okumaya başladığım zaman kendimi farklı dünyalara gitmiş gibi hissediyorum. Kitap okumanın tadını insan bir kez aldığı zaman o tadı başka hiçbir şeyde bulamıyor.


BAŞKAN AMCASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kitap okumayı sevdiğim kadar resim yapmayı da çok seviyorum. İlerde İç Mimar olmak istiyorum. Öğretmenlerim çizimlerimi çok beğeniyor. Geçtiğimiz yıl İstasyon Bilim Sanat Merkezinde verilen GESMEK Resim kursuna katılmıştım. Katıldığım resim kursunun da bana çok faydası oldu ve yeni çizim teknikleri öğrendim. Mahallemize kazandırdığı Bilim Sanat Merkezi için tüm arkadaşlarım adına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ederim” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dev Tesis Hızlı Yükseliyor Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
macera ve aksiyon parkı testi macera ve aksiyon parkı testi
motosiklet sürücüsü yaralandı motosiklet sürücüsü yaralandı
Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun
Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor? Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor?
Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu
Yukarı Çık

banner330

Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi hızlı yükseliyor.

Haberi Oku