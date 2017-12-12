Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi’ne 1 Ağustos 2017 tarihinde üye olan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, kayıt olduğu günden bu yana yaklaşık 11 bin sayfa kitap okudu.





Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi’ne 1 Ağustos 2017 tarihinde üye olan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, kayıt olduğu günden bu yana yaklaşık 11 bin sayfa kitap okudu. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Semiha Öztürk, “Yatmadan önce kesinlikle kitap okurum. Kitap okumak bana çok iyi geliyor, kendimi farklı hissettiriyor. Kitap okumaya başladığım zaman kendimi farklı dünyalara gitmiş gibi hissediyorum. Kitap okumanın tadını insan bir kez aldığı zaman o tadı başka hiçbir şeyde bulamıyor.



BAŞKAN AMCASINA TEŞEKKÜR ETTİ

