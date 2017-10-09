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112 Acil Servis İstasyonu Tamamlanıyor

Çayırova Belediyesi’nin Akse Mahallesi’nde yapımına hızla devam ettiği 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu şekilleniyor. 2400 metrekare alanda 300 metrekare inşaat alanına sahip olan merkez, eski belediye garajı alanında hayat buluyor.

112 Acil Servis İstasyonu Tamamlanıyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:39

Cumhuriyet Mahallesi’nde Garaj ve Lojistik Hizmetleri Merkezini oluşturduktan sonra Akse Mahallesi’ndeki eski garajı kaldırarak yer açan Çayırova Belediyesi, yatırımlarına sağlık alanında devam ediyor. Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri tesisini bu alanda inşa ederek hizmete sunan belediye, tesisin hemen yanı başında 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonunu da tamamlamak üzere. İçerisinde ilaç deposu, personel odası, çalışma ve eğitim odası, tıbbi ve evsel atık bölümleri bulunan istasyon kısa sürede hizmete açılacak. Geniş bir bahçeye sahip olan 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonunun çevre düzenlemesine de başlayacak olan Çayırova Belediyesi 2 ambulanslık kapalı otopark ve açık otoparkı da tesis çevresinde hizmete sunacak. Çayırova’nın her yerine ambulansların kısa sürede ulaşabileceği merkezi noktada hizmet verecek tesis ilçede önemli bir ihtiyacı giderecek.

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