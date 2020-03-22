112 bin mahkum yararlanacak

AK Parti, ceza infaz süreleri konusunda köklü değişiklikler içeren çalışmasını önümüzdeki hafta siyasi partilere sunacak.

Basın da yer alan habere göre, AK Parti'nin hukukçu kurmayları “Terör suçları için örneğin örgüt propagandası yapma gibi suçlarda da cezaevinde geçirilen sürenin yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi düşünülebilir. Ancak bu konuda MHP'nin itirazı söz konusu olabilir. Bunlar görüşülecek. Uzlaşma sağlanırsa kapsam genişler ve bazı terör suçları da kapsama alınır” değerlendirmesi yaptı.



