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112 bin mahkum yararlanacak

112 bin mahkum yararlanacak

112 bin mahkum yararlanacak

22 Mart 2020 Pazar 18:38

AK Parti, ceza infaz süreleri konusunda köklü değişiklikler içeren çalışmasını önümüzdeki hafta siyasi partilere sunacak.
Basın da  yer alan habere göre, AK Parti'nin hukukçu kurmayları “Terör suçları için örneğin örgüt propagandası yapma gibi suçlarda da cezaevinde geçirilen sürenin yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi düşünülebilir. Ancak bu konuda MHP'nin itirazı söz konusu olabilir. Bunlar görüşülecek. Uzlaşma sağlanırsa kapsam genişler ve bazı terör suçları da kapsama alınır” değerlendirmesi yaptı.

Siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanırsa, cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar ve bazı mükerrer suçlarla ilgili olarak cezaevinde geçirilen süreler yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşecek. Diğer suçlarla ilgili olarak cezaevinde geçirilecek sürenin yüzde 50'ye düşürülmesi büyük oranda netleşmiş durumda.


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