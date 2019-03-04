112 hayat kurtarıyor!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve 112 Çağrı Merkezi Müdürü Eyüp Karaaslan tarafından karşılandı. AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve 112 Çağrı Merkezi Müdürü Eyüp Karaaslan, çalışmalar hakkında Vali Aksoy’a bilgi sunumunda bulunarak, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy’un yaptığı açıklama da ; “Kocaeli’de 112 acil çağrı merkezi 2015 yılından beri hizmet veriyor. Farklı kurumlar adına tek bir merkezde çağrılar toplanmakta ve ilgili kurumlarımıza yönlendirmektedir. Aynı anda 50 arkadaşımızın hizmet verdiği bu merkez Kocaeli bölgesine önemli bir hizmeti sunuyor. Günde ortalama 5 bin 400 çağrı alınmakta, ayda 164 bin çağrı ve yılda yaklaşık 2 milyona yaklaşan bir çağrıya buradaki çalışan arkadaşlarımız cevap veriyor. Gelen bu çağrılar doğrultusunda ilgili kurumlarımız göreve çıkmak durumundalar.

112 ÖNEMLİ BİR GÖREV YÜRÜTÜYOR

Burada bütün kurumlar ortak bir görev anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönüyle baktığımızda burada emniyetten, jandarmadan, sahil güvenlikten, AFAD’tan ve bunun gibi farklı farklı kurumlardan elemanlar var ve ortak bir anlayış içerisinde burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu anlamda 112 çağrı merkezi önemli bir görev yürütüyor.

ASILSIZ ÇAĞRILARA KARŞI UYARDI

Çağrılara baktığımızda geçtiğimiz yıl; çağrıların %71’i asılsız çağrı olarak gözüküyor ve bu kabul edilebilir değil. Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamım bu asılsız çağrılarla 112’yi meşgul etmemeleridir. Çünkü gerçekte acil ihtiyacı olan bir vatandaşımız varsa 112 telefonlarının meşgul olma ihtimaline karşı oraya ulaşamaması gibi bir riskle karşı karşıya kalabilir ve buradaki çalışan arkadaşlarımızı gereksiz yere meşgul etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Asılsız çağrılarla ilgili uygulanan idari yaptırım kararları hakkında da bilgi veren Vali Aksoy “Asılsız çağrılar tespit edildiği taktirde bu kişilere karşı idari para cezası uygulanıyor. 2019 yılı için böyle bir asılsız çağrı tespit edildiğinde 425 TL para cezası uygulama imkânı var. Eğer bunu farklı şekillerde farklı suç oluşturulabilecek bir şekilde ihbarda bulunduysa bunu da Cumhuriyet Savcılıklarına suç durusunda bulunmak suretiyle hakkında adli takip yapılması söz konusudur.”

112 YETERLİ

Acil yardım gerektiren durumlarda eskisi gibi farklı farklı numaraların değil de 112 acil çağrı numarasının aranmasının yeterli olduğunu her yaştan bireyin bilmesi gerektiğini belirten Aksoy “112’nin bilinmesi ve acil durumda aranabilmesi noktasında herkesin belirli bir bilgi seviyesine ulaşması lazım. Çocuklarımız da zaman zaman belirli risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar ve acil durumlarda nereyi nasıl arayacakları konusunda bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Bu anlamda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri çocuklarımızı bu konuda daha duyarlı hale getirmek için eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.” dedi.