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11467 İhtiyaç Sahibine Ulaşıldı

Son yıllarda başlattığı yatırım seferberliğiyle Çayırova’nın her köşesinde yükselen projeleriyle adeta şehrin çehresini değiştiren Çayırova Belediyesi, Sosyal Hizmetler alanında da göz dolduruyor.

11467 İhtiyaç Sahibine Ulaşıldı

08 Şubat 2018 Perşembe 14:01

Başkan Şevki Demirci, öncülüğünde ilçenin fiziki değişimini, dönüşümünü sağlayan Çayırova Belediyesi Sosyal Belediyeciliğin en önemli göstergelerinden olan Eğitim, Gıda, Kıyafet ve Medikal Malzeme yardımlarını 2017’de ikiye katladı. Yıl boyunca 9 Mahallede 995 ihtiyaç sahibine eğitim yardımı, 3000 kişiye gıda yardımı, 7310 kişiye kıyafet yardımı, 162 kişiye de medikal malzeme yardımı yapan Çayırova Belediyesi toplamda 4 farklı alanda 11.467 ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını karşıladı.

 

“Hizmette Etkinlik ve Verimlilik Sağlıyoruz”

 

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan başkan Demirci, “Belediye olarak sadece fiziki değişim, caddeler, yollar yapmak değil vatandaşlarımızın kalbine giden gönül yollarını da yapmayı kendimize düstur edindik. Sadece klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Çayırova’lının günlük hayatının her alanında her anında var olmayı arzuluyoruz. Belediyemizin sosyal yönünü hem yardım faaliyetleriyle hem de uyguladığımız onlarca projeyle güçlendiriyoruz. Yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaya yönelik inceleme araştırmalarımızı disiplin içinde hayata geçiriyoruz. Yerinde ziyaretlerle hizmette etkinlik ve verimlilik sağlıyoruz. 2018 yılında da özellikle kültürel ve sosyal hizmetlerimizi daha da arttıracağız. Bunun için planlarımızı yaptık. Makine parkımızı ve araç filomuzu güçlendirerek hizmet kapasitemizi arttırdık.” şeklinde görüşlerini ifade etti.  


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