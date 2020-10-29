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11’nci Akademi Lisesi

Tüm imalat çalışmalarının tamamlandığı Gebze’nin ikinci akademi lisesi, yakın zamanda Osman Yılmaz Mahallesinde Gebze’deki gençlere hizmet verecek

11'nci Akademi Lisesi

29 Ekim 2020 Perşembe 09:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir yenisi daha hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan 

binayı Akademi Lise’ye dönüştürdü. Tüm imalatların tamamlandığı bina yakın zamanda Gebze’nin gençlerine hizmet vermeye başlayacak.

 

TÜM İMALATLAR TAMAMLANDI, TEMİZLİK YAPILACAK

Çalışmalar dahilinde Yapı Kontrol Daire Başkanlığı, bina dışı ve içerisindeki tüm imalatları tamamladı. 5 bin metrekare alanı ile akademi liseye dönüşen bina da kabul süresinin bitiminden sonra temizlik çalışması yapılacak. Binaya daha sonra eğitim ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için malzeme temini gerçekleştirilecek.

 

10 KATLI BİNADA 14 DERSLİK OLACAK

Gebze’ye yapılan ikinci Akademi Lise, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde hizmet verecek. 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşuyor. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunuyor. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, oyun odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, wc-duş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.










 

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