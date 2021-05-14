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12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tam kısıtlamadan yararlanarak 12 İlçede 40 farklı noktada çalışma vektörle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele

14 Mayıs 2021 Cuma 12:50

 Tam kapanmayı fırsata çevrin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek gibi canlıların üremesini engellemek amacıyla sürdürdüğü fiziksel, kültürel ve kimyasal çalışmalarına devam etti. Sivrisinek mücadelesinin kesintisiz 12 ay sürdürmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sivrisineksiz bir yaz mevsimi geçirmesi için 12 ilçede 40 farklı noktada çalışma yaptı.

 

12 İLÇEDE ÇALIŞMA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce kış mevsimi boyunca devam eden ve vektör özelliği taşıyan, insanlara hastalık bulaştırabilen canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Aylık 519 bin 995 metrekare alanda yürütülen uygulamayla büyük bir başarıya imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sivrisinek ve karasineklerin barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, fosseptik çukurları gibi alanları ilaçladı.

 

SİVRİSİNEKSİZ YAZ MEVSİMİ

Tam kapanmanın fırsata çevrilerek yapılan çalışmalar 12 ilçede 40 farklı noktada gerçekleştirildi. Sivrisinek ve karasinek erginlerinin çoğalmasını engellemek maksadıyla Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmada Termalfog cihazıyla Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor. Yapılan çalışmalarla insanlara zararı olan canlıların çoğalmaları kimyasal ve fiziksel mücadele ile engellenip bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

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