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12 İlçede Erken Teşhis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kanser taramaları 12 ilçede devam edecek.

12 İlçede Erken Teşhis

13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli’nde “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele’de 394 kişiye HPV, bin 58 kişiye GGK kanser taraması yapıldı.

12 İLÇE TARANACAK

 Vatandaşların büyük memnuniyetini kazanan proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sağlık karavanı, Başiskele ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başiskele’de tüm mahalle ve köyleri gezerek ücretsiz bir şekilde 30-65 yaş bayanlara Rahim Ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş bay/bayanlara Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Başiskele ilçesinde taramaları bitiren ekip Kocaeli’nin tüm ilçelerini dolaşacak.

394 HPV 1058 GGK TARAMASI 1765 KİŞİYE EĞİTİM

 Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanı, Başiskele ilçesinin tüm mahalle ve köylerinde toplamda 394 HPV (Rahim ağzı kanseri), 1058 GGK (Gaitada Gizli Kan Testi) taraması gerçekleştirdi. Ayrıca 1765 vatandaşa da kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verildi.

DUYURULAR SOSYAL MEDYADAN

 Sağlık karavanın ne zaman ve nerede olacağına dair bilgiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “facebook.com/kocaelisosyalhizmetler ve twitter.com/kbb_sosyal isimli sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Ayrıca vatandaşlar yine 153 numaralı çağrı merkezinden sağlık karavanının ne zaman, nerede olacağı bilgisine ulaşabiliyor.

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