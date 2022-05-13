12. Kitap fuarı için 3 ücretsiz ring sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14 - 22 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 12. Kocaeli Kitap Fuarı için 3 ücretsiz ring seferi düzenleyecek. KOÜ Umuttepe Kampüsü - Kongre Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi - Kongre Merkezi ve KBB Otopark - Kongre Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

UMUTTEPE RİNG HATTI

2 yıllık hasretin ardından 12. Kocaeli Kitap Fuarı, Cumartesi günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap fuarı için tüm önlemleri alırken alana vatandaşların ulaşım talebini 3 ayrı ücretsiz ring sefer hizmetiyle karşılayacak. 12. Kitap Fuarı için 14-22 Mayıs tarihlerinde servis araçları KOÜ Umuttepe Kampüsü’nden 10.00-13.00 ve 16.00 saatleri kalkışlı hareket edecek.

GEBZE RİNG SEFERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’den Kitap Fuarı’na gelecek kitapseverleri de unutmadı. Gebze Teknik Üniversitesinden saat 10.00, 15.00 ve 19.00 kalkışlı ücretsiz ring seferleriyle Gebzelileri fuara ücretsiz taşıyacak.

BELEDİYE SAHİL OTOPARKI RİNG SEFERİ