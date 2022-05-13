12. Kitap fuarı için 3 ücretsiz ring sefer

UMUTTEPE RİNG HATTI
2 yıllık hasretin ardından 12. Kocaeli Kitap Fuarı, Cumartesi günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap fuarı için tüm önlemleri alırken alana vatandaşların ulaşım talebini 3 ayrı ücretsiz ring sefer hizmetiyle karşılayacak. 12. Kitap Fuarı için 14-22 Mayıs tarihlerinde servis araçları KOÜ Umuttepe Kampüsü’nden 10.00-13.00 ve 16.00 saatleri kalkışlı hareket edecek.
GEBZE RİNG SEFERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’den Kitap Fuarı’na gelecek kitapseverleri de unutmadı. Gebze Teknik Üniversitesinden saat 10.00, 15.00 ve 19.00 kalkışlı ücretsiz ring seferleriyle Gebzelileri fuara ücretsiz taşıyacak.
BELEDİYE SAHİL OTOPARKI RİNG SEFERİ