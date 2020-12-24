1230 Yıllık Çınar Ağacının Bakımı Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Saraylı Anıt Çınar Ağacın tedavi ve bakımını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük İlçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Saraylı anıt Çınar ağacının tedavi ve bakımını yaptı. Yapılan çalışma ile bin yıldan fazla yaşı olduğu hesaplanan ağacın gelecek nesillere ulaşması sağlandı.

GÖLCÜK’ÜN SEMBOL AĞACI

Gölcük ilçesi Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı 1230 olarak hesaplanan dev çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi edildi. Saraylı köyünün sembolü olan Çınar ağacının tedavisi ve bakımı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapıldı.







BAKIM VE TEDAVİSİ YAPILDI

Doğal ve kültürel mirasın korunması için büyük titizlikle çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anıt ağacın korunması ve gelecek kuşaklar için saklanabilmesi amacıyla tedavisini yaptı. Ekipler, ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizledi. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA

İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için Park ve Bahçeler ekiplerince kapatma işlemi yapıldı. 35 metre uzunluğunda 14 metre gövde çapındaki 1230 yaşındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla Çınar ağacının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.





















