Marmara Bölgesindeki başarılı sanayi kuruluşlarımızı ödüllendirmek amacıyla, Kocaeli Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ödül alacak firmalar ve çok sayıda sanayici işadamları Uluslararası Kongre Merkezinde düzenlenen törende hazır bulunurken; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve işadamlarıyla diğer katılımcılarda videokonferans yöntemiyle törene katılım sağladılar.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmalarında; “Sizlerle online da olsa beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli Sanayi Odamızın 12 sene önce başlattığı bu organizasyonla ülke çapında ses getiren ulusal bir nitelik kazandı. Böyle bir işi başlatıp sürdürmek bir ekip başarısıdır. Sizlerin sıkıntılarını çözmek noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu süreçte hepimizin sıkıntıları olacaktır. Ancak bu süreci hep beraber aşacağız. Birbirimizi ötekileştirmediğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Birlik olursak ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokabiliriz.” diyen Başkan Hisarcıklıoğlu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vali Seddar Yavuz ise törende yaptığı konuşmalarında; “Ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olan ve aynı zamanda ülkemizi dünya ile yarıştıran ve önümüzdeki yıllarda da bu yarışmada en ön safta olmasını sağlayacak bir şehirde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle siz değerli sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Bugün iki tane Organize Sanayi Bölgemizde gezerek incelemelerde bulundum. Oradaki bir takım sanayi kuruluşlarımızı gördükten sonra, Kocaeli’nin orta yüksek teknoloji kullanan ve ülkeyi de orta gelir tuzağından çıkarabilecek, bu konuda öncülük yapabilecek potansiyele sahip olduğu kanaatine vardım. Dolayısıyla çok kıymetli Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın tecrübesiyle beraber ülkemizin bu kutlu yürüyüşünde hep beraber ele ele pek çok başarılara ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Rekabetin bu kadar arttığı ve karlılığın düştüğü dünyada özellikle inovasyonun, ARGE’nin çok daha kıymetli hale geldiğini hepimiz biliyoruz ve bunu en iyi de sizler biliyorsunuz. Diğer taraftan kalkınma ve gelişme noktasında ihracatın önemini hepimiz kavrıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlerle sürekli yakın ilgi alaka içerisinde olması ve sizin sorunlarınızı çok yakından bilmesi vesilesiyle sanayicilerimizin sorunları daha hızlı bir şekilde çözülüyor. Buda yine bizim güçlü yanlarımızdan bir tanesidir. Bir kez daha ödül almaya hak kazanan sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.” diyen Vali Seddar Yavuz organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Kocaeli Sanayi Odamıza teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Sektörel Performans Değerlendirme organizasyonunun tanıtım filmi sunuldu.
Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri; Büyük Ölçekli Kuruluş kategorisindeki ödülü Hektaş Ticaret Türk A.Ş. ve Kobi ödülünü Altaş Alüminyum İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sektör ödülleri kategorisinde; Gıda Sanayi Kobi ödülünü Cansu Su San Nak. Tic. Ltd. Şti., Savunma Sanayi Kobi ödülünü System Savunma San. Tic. A.Ş., Elektrik Elektronik ve Otomasyon Ürünleri Kobi ödülünü Samm Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş, Havacılık Sanayi Kobi ödülünü Alfa İleri Teknoloji Savunma ve Havacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi Kobi ödülünü KYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş., Kimya Sanayi Kobi ödülünü Green Chemicals Kimyasal Maddeler San ve Tic. A.Ş., Kimya Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli işletme ödülünü Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş., Makine Sanayi Sektörü Kobi ödülünü Robo Otomasyon ve Mühendislik, Makine Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli işletme ödülünü Vastaş Valf Armatür Sanayi Tic. A.Ş., Metal Sanayi Sektörü Kobi ödülünü Kartal Bombe Üniteleri San. ve Tic. A.Ş., Metal Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli işletme ödülünü Mas-Daf Makine San. A.Ş., Mermercilik ve Madencilik Sanayi Kobi Sektörü ödülünü Esmer Mermer San. ve Tic. A.Ş., Motorlu Taşıt Servis Sanayi Kobi Sektörü ödülünü Kocaeli Kaya Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli işletme ödülünü Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş., Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Sektörü Kobi ödülünü Poliner Plastik Ambalaj Geri Dönüşüm Deri San. Tic. A.Ş., Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli işletme ödülünü Pimtaş Plastik San. Tic. A.Ş., Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli işletme ödülünü Ford Otomotiv San. A.Ş., Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü Kobi ödülünü Volta Motor San. ve Tic. A.Ş., Yazılım Ürünleri Sektörü Kobi ödülünü Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sist. A.Ş. ’ye vererek, ödül alan firmalarla günün anısına toplu fotoğraf çekilmesinin ardından tören sona erdi.