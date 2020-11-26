13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni, Vali Seddar Yavuz’un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmalarında; “Sizlerle online da olsa beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli Sanayi Odamızın 12 sene önce başlattığı bu organizasyonla ülke çapında ses getiren ulusal bir nitelik kazandı. Böyle bir işi başlatıp sürdürmek bir ekip başarısıdır. Sizlerin sıkıntılarını çözmek noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu süreçte hepimizin sıkıntıları olacaktır. Ancak bu süreci hep beraber aşacağız. Birbirimizi ötekileştirmediğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Birlik olursak ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokabiliriz.” diyen Başkan Hisarcıklıoğlu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Seddar Yavuz ise törende yaptığı konuşmalarında; “Ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olan ve aynı zamanda ülkemizi dünya ile yarıştıran ve önümüzdeki yıllarda da bu yarışmada en ön safta olmasını sağlayacak bir şehirde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle siz değerli sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Bugün iki tane Organize Sanayi Bölgemizde gezerek incelemelerde bulundum. Oradaki bir takım sanayi kuruluşlarımızı gördükten sonra, Kocaeli’nin orta yüksek teknoloji kullanan ve ülkeyi de orta gelir tuzağından çıkarabilecek, bu konuda öncülük yapabilecek potansiyele sahip olduğu kanaatine vardım. Dolayısıyla çok kıymetli Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın tecrübesiyle beraber ülkemizin bu kutlu yürüyüşünde hep beraber ele ele pek çok başarılara ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Rekabetin bu kadar arttığı ve karlılığın düştüğü dünyada özellikle inovasyonun, ARGE’nin çok daha kıymetli hale geldiğini hepimiz biliyoruz ve bunu en iyi de sizler biliyorsunuz. Diğer taraftan kalkınma ve gelişme noktasında ihracatın önemini hepimiz kavrıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlerle sürekli yakın ilgi alaka içerisinde olması ve sizin sorunlarınızı çok yakından bilmesi vesilesiyle sanayicilerimizin sorunları daha hızlı bir şekilde çözülüyor. Buda yine bizim güçlü yanlarımızdan bir tanesidir. Bir kez daha ödül almaya hak kazanan sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.” diyen Vali Seddar Yavuz organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Kocaeli Sanayi Odamıza teşekkür etti.