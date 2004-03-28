13 yıl sonra bırakan Kadir Topbaş kimdir?

13 yıllık görev süresinin ardından kendi partisinin meclis üyelerine tepki olarak görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı...

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

8 Ocak 1945 senesinde dünyaya gelen Kadir Topbaş aslen Artvinlidir. Doğduğu günde bugüne İstanbul'da yaşayan Topbaş İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lise öğrenimini Işık Lisesi'nde başlayıpİstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

"Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" konulu doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi veArkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir süre "serbest mimar" olarak çalışan Kadir Topbaş 1994 senesi ile 1998 senesi arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapmıştır.

1999 senesinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Topbaş, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu tarihten beriİBB'nin başında olan Kadir Topbaş İstanbul için sayısız hizmetlerde bulundu.

TAÇ Vakfı (Tarih ve Çevre Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyesi olan Topbaş, evli ve üç çocuk babasıdır.