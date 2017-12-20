banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

130 bin ton atık toplandı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde 130 bin ton atığın toplanarak çevrenin temizlenmesi ve ayrıştırılarak geri kazanılması sağlandı.

130 bin ton atık toplandı

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:44

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde 130 bin ton atığın toplanarak çevrenin temizlenmesi ve ayrıştırılarak geri kazanılması sağlandı. “Temiz çevre, sağlıklı Gebze” ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7 bin ton moloz atığı, 178 ton iri hacimli atık, 11 bin ton ambalaj atığı ve 1769 ton cam ambalaj atığını topladı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin ve iri hacimli atıkların enerjiye dönüşmesini sağlayan ekipler ambalaj ve cam atıklarının geri dönüşümü sayesinde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Bunun yanı sıra 2 bin 500 kg atık pilin geri dönüşümü sayesinde toprak ve suların korunması ve tekrar  kullanımları sağlanırken, 2 ton bitkisel atık yağların biyodizele dönüştürülmesi için toplandı.

ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMLERİ

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik 3 bin 123 ‘Çevre Bilinci’ eğitimi verildi. Özellikle erken yaşlarda çevre bilincinin oluşmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden temizlik işleri yetkilileri verilen eğitimler sayesinde çocuklarda çevreye karlı duyarlılığın artmasının hedeflendiğini bildirdi. Okullarda yapılan yarışmalar sayesinde çocukların geri dönüşüme katkı sunmaları ve bilinçlenmeleri de sağlanıyor.

DAHA TEMİZ BİR GEBZE İÇİN

Daha temiz bir Gebze parolası ile çalışan ekipler, 2017 yılı içerisinde Gebze’nin bütün cadde ve sokaklarında yıkama faaliyetleri gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda günlük temizlik faaliyeti gerçekleştiren ekipler, 1750 adet çöp konteynerinin de onarımını gerçekleştirdi. Gebze ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerden gelen talepleri de değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, camilerin temizlik işlemlerini de gerçekleştiriyor.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Denge Protokolü İmzalandı Denge Protokolü İmzalandı
GKM’de Ortadoğu GKM’de Ortadoğu
Ali Fuat Başgil sempozyumundan notlar Ali Fuat Başgil sempozyumundan notlar
“Türk fındığı kazanacak” “Türk fındığı kazanacak”
‘Bağımlıysam ne zararı var’ ‘Bağımlıysam ne zararı var’
2018 bütçesi hakkında söz aldı. 2018 bütçesi hakkında söz aldı.
Yukarı Çık

banner330

Denge Protokolü İmzalandı
Darıca Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube ve İşyeri Temsilciliği arasında Sosyal...

Haberi Oku