130 bin ton atık toplandı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde 130 bin ton atığın toplanarak çevrenin temizlenmesi ve ayrıştırılarak geri kazanılması sağlandı. “Temiz çevre, sağlıklı Gebze” ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7 bin ton moloz atığı, 178 ton iri hacimli atık, 11 bin ton ambalaj atığı ve 1769 ton cam ambalaj atığını topladı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin ve iri hacimli atıkların enerjiye dönüşmesini sağlayan ekipler ambalaj ve cam atıklarının geri dönüşümü sayesinde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Bunun yanı sıra 2 bin 500 kg atık pilin geri dönüşümü sayesinde toprak ve suların korunması ve tekrar kullanımları sağlanırken, 2 ton bitkisel atık yağların biyodizele dönüştürülmesi için toplandı.
ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMLERİ
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik 3 bin 123 ‘Çevre Bilinci’ eğitimi verildi. Özellikle erken yaşlarda çevre bilincinin oluşmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden temizlik işleri yetkilileri verilen eğitimler sayesinde çocuklarda çevreye karlı duyarlılığın artmasının hedeflendiğini bildirdi. Okullarda yapılan yarışmalar sayesinde çocukların geri dönüşüme katkı sunmaları ve bilinçlenmeleri de sağlanıyor.
DAHA TEMİZ BİR GEBZE İÇİN
Daha temiz bir Gebze parolası ile çalışan ekipler, 2017 yılı içerisinde Gebze’nin bütün cadde ve sokaklarında yıkama faaliyetleri gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda günlük temizlik faaliyeti gerçekleştiren ekipler, 1750 adet çöp konteynerinin de onarımını gerçekleştirdi. Gebze ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerden gelen talepleri de değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, camilerin temizlik işlemlerini de gerçekleştiriyor.