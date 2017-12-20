130 bin ton atık toplandı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde 130 bin ton atığın toplanarak çevrenin temizlenmesi ve ayrıştırılarak geri kazanılması sağlandı. “Temiz çevre, sağlıklı Gebze” ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7 bin ton moloz atığı, 178 ton iri hacimli atık, 11 bin ton ambalaj atığı ve 1769 ton cam ambalaj atığını topladı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin ve iri hacimli atıkların enerjiye dönüşmesini sağlayan ekipler ambalaj ve cam atıklarının geri dönüşümü sayesinde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Bunun yanı sıra 2 bin 500 kg atık pilin geri dönüşümü sayesinde toprak ve suların korunması ve tekrar kullanımları sağlanırken, 2 ton bitkisel atık yağların biyodizele dönüştürülmesi için toplandı.



