14 Yaş Yaz Kupası Sahibi Emirhan Oldu

Emirhan 12 yaşında olmasına rağmen büyük bir azim göstererek tüm rakiplerini yenerek 14 Yaş Yaz Kupasının sahibi oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Akcan, “Emirhan yoğun antreman ve disiplinli çalışmalarının sonucunda kupayı kazanmıştır. Kendisini, ailesini ve tüm antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İLİM’E ÇİFTE KUPA

TALHA EMİN BULUT TENİSTE 2.OLDU

T.T.F tarafından 9-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul Avrupa Yakası Tenis Kulübünde 9 Yaş Yaz Kupası düzenlendi.

Talha Emin Bulut 7 yaşında olmasına rağmen üstün bir başarı göstererek tüm rakiplerini bir bir eleyerek finale yükseldi ve 2(ikincilik) kupasını kazandı.