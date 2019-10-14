15 bin Fetih Suresi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekâtı” için Fetih Suresi okundu. Bir gün gibi kısa bir sürede 15 bin adet Fetih Suresi okundu.
KO-MEK AİLESİ FETİH SURESİ OKUDU
TSK'nın Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik geçtiğimiz Salı günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için KO-MEK’te 'Fetih Suresi' okundu. Fetih Suresi’nin okunmasına KO-MEK’te eğitim gören kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Usta öğreticiler ve yöneticilerin de katıldığı Fetih Suresi okumalarının ardından topluca Türk Ordusu’nun zaferi için dualar edildi. Bir gün gibi kısa süre içinde toplam 15 bin adet Fetih Suresi okundu.
CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE DUA EDİLDİ
Öte yandan dünkü Cuma Namazı öncesinde okunan Fetih Sureleri’nin duası yapıldı. Fuar Camii’ndeki Cuma namazı öncesinde eller semaya kalkarak, hep birlikte Mehmetçik için dua edildi.
FETİH SURESİ’NİN ANLAMI NEDİR?