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15 bin Fetih Suresi

TSK'nın Fırat’ın doğusuna yönelik geçtiğimiz Salı günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için KO-MEK’te 'Fetih Suresi' okundu.

15 bin Fetih Suresi

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekâtı” için Fetih Suresi okundu. Bir gün gibi kısa bir sürede 15 bin adet Fetih Suresi okundu.

 

KO-MEK AİLESİ FETİH SURESİ OKUDU

TSK'nın Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik geçtiğimiz Salı günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için KO-MEK’te 'Fetih Suresi' okundu. Fetih Suresi’nin okunmasına KO-MEK’te eğitim gören kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Usta öğreticiler ve yöneticilerin de katıldığı Fetih Suresi okumalarının ardından topluca Türk Ordusu’nun zaferi için dualar edildi. Bir gün gibi kısa süre içinde toplam 15 bin adet Fetih Suresi okundu.

 

CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE DUA EDİLDİ

Öte yandan dünkü Cuma Namazı öncesinde okunan Fetih Sureleri’nin duası yapıldı. Fuar Camii’ndeki Cuma namazı öncesinde eller semaya kalkarak, hep birlikte Mehmetçik için dua edildi.

 

FETİH SURESİ’NİN ANLAMI NEDİR?

Fetih Suresi, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında indi. Yirmi dokuz ayetten oluşan sure, İslâmiyet'in yakında elde edeceği fethi, başarı ve zaferi müjdelediğinden Sûret-ül-Fetih olarak anılmaktadır. Surede; Peygamber Efendimiz ve mü'minler için verilen ve verilecek olan nimetler, münafıkların ve müşriklerin uğrayacağı azap hatırlatılmakta ve cihâddan geri kalanlar ve daha başka konular anlatılmaktadır. Din, devlet ve millet uğruna savaşa katılmanın farz olduğu, İslam’ın son hak din olduğu ve diğer dinlere üstün geleceği aktarılmaktadır. Sürede İslam'ın barış ve anlaşma olgusunu desteklediği bildirilmektedir. Sure, Çanakkale ve  Kurtuluş Savaşları sırasında da ev ve camilerde okunmuştur. 
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