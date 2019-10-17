15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Kadın üreticilere el masajı sürprizi

Çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabeti artırma hedefiyle 2018 yılında ‘Akıllı Tarım Yollarda’ projesini başlatan ve bu yıl rotasını köylere çeviren HEKTAŞ, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü farklı bir etkinlikle kutladı. 15 Ekim’de Manisa Alaşehir’de bulunan Akıllı Tarım aracı önünde, pazardan çıkarken karanfillerle karşılanan kadın üreticilere uzman fizyoterapistler tarafından el masajı sürprizi yapıldı. Hayatında hiç masaj yaptırmadığını belirten 65 yaşındaki Kerime Karakuş “Her gün bağ bahçedeyiz. Eskiden yorulmak nedir bilmiyorduk. Ellerim tutmuyor artık. Masaj çok iyi geldi. Keşke her gün yaptırabilsem” diye konuştu.

OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü farklı bir etkinlikle kutladı. Verilere göre ülkemizde 2.7 milyondan fazla kadın çiftçi günde 16-17 saat çalışarak üretime omuz veriyor, tarım sektöründe etkin bir şekilde varlık gösteriyor. Değişen ve yenilenen dünya düzeninde kadınlar tarımın üretim kolunun yanı sıra yönetim kadrosunda da söz sahibi oluyor. Ülkemizde büyük bir atılıma imza atarak çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu sektörde kadın saha ekibini de oluşturan HEKTAŞ, kadınların tarım sektörünün her alanında söz sahibi olmasına fırsat sağlıyor.

Toprağa can veren kadınlara teşekkür

Akıllı Tarım Köylerde etkinlikleri kapsamında Anadolu’yu köy köy gezen HEKTAŞ’ın akıllı tarım aracı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde sadece kadın üreticiler için Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’ndaydı. Çevre köylerden pazar alışverişi için Alaşehir’e gelen kadın üreticileri pazar çıkışında karanfillerle karşılayan HEKTAŞ ekibi onlara unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Haftanın her günü bağda çalışan ve sadece pazar alışverişi için Alaşehir’de bulunan kadın üreticilerin ellerine uzman fizyoterapistler tarafından masaj yapıldı. Toprağa verdikleri emekle yorulmuş, çatlamış ellerine masaj yaptıran kadın üreticilere el ve vücut bakım kiti de hediye edildi.

“Bizim günümüz mü varmış?”

Bazı kadın üreticiler, el masajlarının ardından uzman fizyoterapistlere sarılarak teşekkür etti. Önceki gün bağda çok yorulduğunu belirten 63 yaşındaki Arzu Erkol, “Bizi düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bugün Kadın Çiftçiler Günü’ymüş. Bizim günümüz mü varmış? Haberim yoktu.” diye konuştu.

Kadın üreticiye el masajı yapılıp çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlik Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da etkinlik alanına gelerek kadın üreticilerin gününü kutlayıp onlarla sohbet etti.

Akıllı Tarım uygulamaları 250’ye yakın köye ulaşacak

Bir yıl boyunca 25 bin kilometre yol yaparak 250’ye yakın köye ulaşacak proje ile çiftçiler, akıllı tarım uzmanlarıyla bir araya geliyor ve tarımdaki son teknolojik gelişmeleri öğreniyor. Proje kapsamında çiftçilere ve ziyaretçilere tarımda uzaktan görüntüleme sistemleri (drone) kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makineleri, iyi tarım uygulamaları anlatılıyor ve çocuklar için aktiviteler düzenleniyor. Çiftçilerin yenilikçi tarım teknolojilerine hazırlanması ve milli tarımın güçlendirilmesinin hedeflendiği proje ile 15 bin çiftçiye ve 45 bin ziyaretçiye ulaşılması planlanıyor.