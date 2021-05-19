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15 Gün Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

15 Gün Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37

İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Bahattin Karaboya'dan (45) 15 gün haber alamayan çalışma arkadaşları, Diliskelesi Mahallesi 712 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti.

Kapıyı zorlayarak açan arkadaşları, Karaboya'nın cansız bedenini buldu.

Karaboya'nın cesedi emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

AA
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