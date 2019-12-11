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15 ilden 20 itfaiyeci daha sertifika aldı

Büyükşehir İtfaiyesi’nden 82. dönemde eğitim alan 15 ilden 20 itfaiye erine sertifikaları törenle verildi

15 ilden 20 itfaiyeci daha sertifika aldı

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:09

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde temel itfaiyeci eğitim programları 82. dönemi tamamlandı. Eğitime 15 ilden 20 itfaiye eri katıldı.  82. dönemde eğitim alanlara sertifikaları törenle verildi.

 

82. DÖNEMDE 15 İLDEN 20 İTFAİYECİ

Temel itfaiyecilik eğitimleri kapsamında 82. dönem temel itfaiyecilik eğitimleri tamamlandı. Eğitime Sinop, Kastamonu, Giresun, Amasya, Muş, Erzincan, Zonguldak, Çanakkale, Kütahya, Düzce, Edirne Burdur, Sinop, Hatay ve Kırıkkale illerinden 20 itfaiye eri katıldı.

 

10 YILDIR EĞİTİM VERİLİYOR

The Ness Otel’de düzenlenen programa İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, şube müdürleri ve itfaiye erleri katıldı. Sertifika töreninde konuşan Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, “82. dönem hizmet içi eğitim programımızı başarıyla tamamladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan itfaiyecilere eğitim veriyoruz. Türkiye’nin en iyi eğitmenleri ile çalışıyorsunuz. Yapmış olduğunuz meslek tamamen farklı bir meslek. Kendinizi devamlı eğitmeniz gerekiyor. İnsan hayatını ve malını kurtarmak için çalışıyoruz” dedi.

 

SERTİFİKALARI VERİLDİ

Konuşmaların ardından 82. dönem temel itfaiyeci eğitim programını tamamlayan 15 ilden 20 itfaiyeciye belgeleri verildi. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nin (KOBİTEM) Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki uygulama platformunda gerçekleştirildi. Eğitimde itfaiye erlerine ‘’yangın önleme ve mücadele teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, yüksek açı kurtarma teknikleri ve tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması’’ eğitimleri verildi. Eğitimleri tamamlayan itfaiyecilere çeşitli teçhizatlar da verilecek.

 

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