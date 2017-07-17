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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programın ikinci günü de coşkuyla geçti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:30

 Program için karakol önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla alanı doldurdu. Kur-anı Kerim Tilavetinin okunmasıyla başlayan programa katılan vatandaşlar hep bir ağızdan tekbirler getirerek Şehitleri andı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı sivil halkın tepkisini yansıtan gerçek görüntülerin ve kısa filmlerin gösterildiği 2.gün programında yine ilçe halkıyla omuz omuza olan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, alanı dolduran vatandaşlarla programı birlikte takip etti. Yaptığı selamlama konuşmasında Demokrasi ve Birlik Günü nöbetlerinde Çayırova’nın tek yürek olduğunu ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Demirci, Geçen yıl olduğu gibi yine bu yılda 81 vilayette, tüm ilçelerde ve mahallelerde Demokrasi Nöbetlerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Demirci, yediden yetmişe meydanları dolduran tüm vatandaşların gönüllerinde, dillerinde vatan sevgisi olduğunu belirtti.

Tek Yürek, Tek Can Olarak Nöbet Tuttuk

Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet ve Tek Millet sözleriyle konuşmasını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “15 Temmuz’un sene-i devriyesinde 30 bini aşkın Çayırova’lı meydana yürüdü. Fatih Caddesinden başladığımız ve marşlarla, dualarla tek bir yürek olduğumuz bu yürüyüş bir kez daha birlik ve beraberliğimizi perçinledi. Sizlerle bugün yine kutsal nöbetteyiz. Tek yürek, tek can olarak beraberiz.

Unutmayacağız Unutturmayacağız

Önümüzdeki yıllarda yine Demokrasi ve Birlik Günü nöbetlerimizi yine kol kola, el ele tutacağız. Birliğimizin daim olmasını diliyorum. 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.” dedi.

Halkımız Milli İradeye Sahip Çıktı

Türkiye’nin dört bir yanında, bütün şehirlerinde, gencinden yaşlısına, kadın erkek milyonlarca insanın sabahlara kadar “Demokrasi nöbeti” için meydanları doldurduğunu vurgulayan Başkan Demirci; “Artık sadece Türkiye’de değil, Dünya’nın herhangi bir noktasında askerî bir darbeye girişilse,  o ülkenin vatandaşları ne yapacaklarını biliyorlar. Tüm dünyaya örnek olacak bir hareketle birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gösteren Türk halkı, darbe girişimine dur diyerek milli iradenin gücünü bir defa daha dosta düşmana göstermiş oldu” şeklinde konuştu.

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