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15 Temmuz etkinlikleri başladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 1. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini ziyaret etti.

15 Temmuz etkinlikleri başladı

11 Temmuz 2017 Salı 14:25

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Zeki Aygün, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Bakan Işık ve beraberindekiler, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı. Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan şehitler için Kuran'ı Kerim okurken, dualar edildi.

 

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Bakan Fikri Işık, 15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalındığını söyleyerek, "Ülkemizin içerisine yuvalanmış bir ihanet şebekesi Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin Allah muhafaza birliğine ve bütünlüğüne çok ağır bir darbe vuracak ihanete kalkıştı. Bu tarihimizin en büyük ihanetiydi. Milletimiz de tarihteki belki de en büyük başkaldırıyla karşılık verdi. Büyük kahramanlıkla bu ihanet girişimini engelledi. Bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı almaları noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi. Bu uğurda canlarını veren 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ihanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu. 2 bin 195 gazimiz canlarıyla bu ihanet girişimine dur dedi. Onlara da rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

 

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Milletin her ferdinin 15 Temmuz gecesi sokaklara döküldüğünü ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Bütün millet olarak o gece bu ihanet girişimini akamete uğratmak için sokaklara döküldük. Milletimizin her ferdi hiçbir siyasi görüş, hiçbir hayat tarzı gözetmeden her bir vatan evladı sahaya indi, sokaklara çıktı ve meydanları doldurdu. Bu hain darbe girişimine bedenlerini adeta siper etti. Milletimizin birlik ve beraberliğinin aslında bütün dünyaya gösterildiği bir gece oldu 15 Temmuz gecesi. Sadece 15 Temmuz da değil, bu toprakları bize ebedi vatan olması için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Onların gösterdikleri kahramanlıkları bir kez daha anıyoruz. Gelecek kuşakların bu bilinçte yetişmesi için bu anma etkinliklerini de özellikle önemsiyoruz. Bugün İzmit şehitliğimizde sadece 15 Temmuz şehitlerimiz için değil, bu toprakları bizim vatanımız olması için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle andık. Onların kabirleri başında dua ettik. İnşallah bir daha ülkemiz böyle bir ihanet ile karşı karşıya kalmaz. Ama böyle bir ihaneti aklından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacakları 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından ortaya konulmuştur. Rabbim inşallah böyle bir durumu bir daha göstermez."

 

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