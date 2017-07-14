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15 Temmuz Şehitleri Anısına Mevlit Okutuldu

Çayırova Belediyesi ve İlçe Müftülüğüyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler anısına mevlit programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Anısına Mevlit Okutuldu

14 Temmuz 2017 Cuma 14:29

Akse Semt Meydanı’nda düzenlenen mevlit programına genci yaşlısı, bayanı yüzlerce vatandaş katıldı. Kuranı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerifin okunmasıyla başlayan program okunan kaside ve ilahilerle devam etti. Duygulu anların yaşandığı programda bir çok katılımcı göz yaşlarına hakim olamadı.

Demirci; “15 Temmuzu Unutmadık, Unutturmayacağız

Günün anlam ve önemine değinen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri andıklarını ve bu doğrultuda bir dizi etkinlik kapsamında Mevlid’i Şerif okutulduğunu ifade etti. Türkiye bundan sonra artık asla bir darbe girişimi ile karşılaşmayacak. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman olduğu gibi bugünden sonra da halkımız kararlı bir şekilde gerekeni yapacaktır. Milletimizde bu güç vardır. Allah, milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin” dedi. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00 da Fatih Caddesi Tünel üstünden karakola kadar yürüyüş düzenleyeceklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, tüm vatandaşları hain darbe girişimin yıl dönümünde yürüyüşe ve karakol önünde düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.

Halk Terör Örgütlerine Lanet Etti

İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün yaptığı dua ile hep bir ağızdan Şehitlere rahmet okuyan ilçe halkı, feto terör örgütüne lanetler okuyarak 15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız dedi. Katılımcılara Osmanlı şerbetinin ikram edildiği programa Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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