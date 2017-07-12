15 Temmuz Şehitleri Anma Programı

Türkiye demokrasisine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz’un yıl dönümünde, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çayırova’da da bir dizi anma programı hazırlandı.

Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan program 11 Temmuz Salı günü Çayırova Şehitlik ziyaretiyle başladı. Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç ve ilçe protokolü katıldı. Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü tarafından şehitlerimiz için dua okundu. 15 Temmuz’u Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Başkan Demirci; “Bu ülke için canını vermiş şehitlerimiz asla unutulmayacaktır. Darbe yapmak isteyene darbe yapan millet Türk Milletidir” dedi.

Şehit Aileleri Ziyaret Edildi

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde düzenlenen program dün Şehit ailelerinin ziyaret edilmesiyle devam etti. Şehit Ali Davut Karadağ, Şehit Erol Aydoğdu ve Şehit Mithat Kaya’nın ailelerini ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve ilçe protokolü ailelere sabır ve metanet diledi. Ziyaret edilen Şehit aileleri nezdinde tüm Şehitlerimize rahmet ve minnet duygularını ifade eden Başkan Demirci, O gün milletimiz tanklara karşı, toplara karşı, füzelere karşı göğsünü gere gere meydanlara çıkarak, dilinde sadece tekbirle o hainlere hadlerini bildirdi. Bu birlik ve beraberlik duruşunu her zaman diri tutmalıyız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi. 15 Temmuz anma programı yarın akşam namazı ile Akse Semt Meydanında Şehitlerimiz için Mevlit okunması ve Kur-anı Kerim Tilaveti ile devam edecek.

15 Temmuz Asla Unutulmayacak