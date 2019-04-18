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15 Ülke Kocaeli'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11.’sini gerçekleştireceği Kocaeli 23 Nisan festivali için ilk gün Kocaeli’ne 15 ülke geldi.

15 Ülke Kocaeli'de

18 Nisan 2019 Perşembe 11:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı. Dünya çocuklarının katılımı ile yapılan festival için 47 ülkeden 1100 çocuk Kocaeli’ne gelecek. Kocaeli’ne ilk gün festival için 15 ülkeden çocuklar geldi.

İLK GELEN ÜLKE FAS

11. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali, 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Festival için Kocaeli’ne çocuklar gelmeye başladı. Festival için gelen ilk ülke Fas oldu. Faslı öğrenciler yanlarında kalacakları arkadaşları ile tanıştı.

15 ÜLKE KOCAELİ’NDE

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için Kocaeli’ne ilk gün festival için 15 ülkeden çocuklar geldi. İlk gün gelen ülkeler arasında Fas, Svaziland, Başkurtistan, Sırbistan, Macaristan, Ukrayna, İran, Letonya, Rusya, Meksika, Kırgızistan, Tayland, Dağıstan, Tunus ve Lübnan bulunuyor.

EVLERE KONUK OLACAKLAR

Festival için Kocaeli’ne gelen dünya çocukları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde misafir edilecek. Yabancı konuklarını evlerinde misafir edecek çocuklar, onlara Türk kültürü ve misafirperverliğini gösterecek.

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