15 yaşında ama 70 yaşında gibi kalbi var

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ikamet eden Özkılıç ailesinin 15 yaşındaki kızları Derya Kılıç çocuklarda ve gençlerde neredeyse milyonda bir olarak görülen kalp damar tıkanıklığı hastalığına yakalandı. Fakat onu özel kılan durum; hem yaşının küçük olması hem de ailesinde kalıtımsal anlamda hastalığın aktarılmasına dair izlerin teşhis edilememesi oldu. Ayrıca Derya Özkılıç’ın kalbinde değiştirilen damarların, sanki 70 yaşında sigara bağımlısı olan insanın kalbine benzemesi, özellikle ameliyat ekibinde bulunan doktorları şaşırttı.

5 YILDIR AİLESİNDEN GİZLEDİ

Özkılıç’ın rahatsızlığı bundan 5 yıl önce başladı. O zamanlar 10 yaşında olan Derya Özkılıç, kalbine ara ara gelen ağrılara anlam veremedi. Bu durumu da ailesinde 15 yaşına kadar gizledi. Fakat geçtiğimiz ay şikayetler artınca Özkılıç ailesi, kızlarını Sakarya’dan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne getirdi. Derya Özkılıç’ın annesi Esra Özkılıç, ilk başta çocuklarının böbreğinden rahatsız olduklarını zannetti. Ancak gerçek, hastanede yapılan tetkikler ve analizler sonucunda ortaya çıktı. Doktorlar, Derya’nın kalbinde ki damarlarda küçülme ve daralma olduğunu söyledi. Bunun üzerine daha fazla gecikmeden 15 yaşındaki Derya Özkılıç ameliyata alınarak anjiyo yapıldı, ameliyat 4,5 saat kadar sürdü.

KALBİNE ATARDAMAR KONULDU

Prof. Dr. Muhip Kanko öncülüğünde, Doç. Dr. Oğuz Onay, anestezi uzmanı Doç. Dr. Tülay Çardaközü ve asistanların katılımıyla ameliyat gerçekleşti. Ameliyat anında Derya Özkılıç’ın kolundan, bacağından ve göğsünden atar damar alınarak kalbine yerleştirildi. Burada en önemli notalardan biri, kalp damar hastalıklarına ilişkin en gelişmiş ameliyat sistemlerinin kullanılması ve normalde bu tip ameliyatlarda kalp içerisinde değiştirilen eski damarların yerine, hastaların vücutlarının muhtelif yerlerinde alınan, toplardamarlar konuluyordu. Ancak Derya Özkılıç’ın kalbine genç olmasından dolayı, insan vücudunda bulunan en sağlam ve tıkanıklığa en fazla dirayet gösteren atar damarlar konuldu. Böylece Derya’nın kalbinde farklı bir sıkıntı çıkmadıkça, başka bir ameliyat süreci çok uzun yıllar sonraya itilmiş oldu.

OLDUKÇA BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU

Derya Özkılıç’ın ameliyat ekibinin başında bulunan Prof. Dr. Muhip Kanko, oldukça başarılı bir ameliyat geçirdiklerini ifade ederek, “15 yaşındaki hastamız ailesiyle beraber genellikle hareket halinde ortaya çıkan göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemize geliyor doktorlarımıza başvuruyor. Çocukluk çağlarında ya da gençlik çağlarında damar tıkanıklığı ender görüldüğü için, ilk başta hasta herhangi bir tetkike tabi tutulmuyor. Daha sonra hastamızın rahatsızlıklarına ilişkin bir veri atlamamak adına, kalp damarlarında daralma olabileceği şüphesi ile anjiyo grafiği yaptırdık. Bunun neticesinde kalp damarlarında ciddi daralma olduğunu saptamamız üzerine, bypass ameliyatı uyguladık. Şu an ameliyattan sonra ki 7. gününde gayet sağlıklı ve taburcu edilecek durumda” dedi.

BU TİP VAKALAR KALITIMSAL OLUYOR

Prof.Dr. Muhip Kanko ayrıca, Derya Özkılıç’ın bu hastalığı ile ilgili oldukça şaşırdıklarını belirterek, “Hastamızın özelliği gençlik ve çocukluk çağında olması. Bu hastalık türünün o dönemlerde çok ender görülmesidir. Çocuk ve genç yaşta bu tip rahatsızlıkların görüldüğü hastalarda, kalıtımsal bir durum söz konusu olmakla beraber, hastanın ailesinde kolesterol tahlillerinin yüksek veya bozuk çıktığı gözleniyor. Ailede aşırı yüksek kolesterol varsa bu çocuklar için bir risk oluşturuyor. Burada genel olarak genetik ile ilgili bir durumda ortaya çıkıyor” diye konuştu.

NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Doktor Muhip Kanko, Derya Özkılıç’ın ailesinde bu tip kalıtımsal bir durumun söz konusu olmadığını, anne ve babasının gayet sağlıklı bireyler olduğu bilgisini verdi. Özkılıç’ın bu hastalığa neden yakalandığına dair şu an için tüm bilimsel veriler tıkanmış durumda. Bu yüzden kalbinden alınan eski damarlar patolojiye gönderildi. Bunun üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda; Özkılıç’ın çocuk olması ve kalıtımsal bir durum söz konusu olmamasına rağmen neden bu hastalığı yakalandığı çözülmeye çalışılacak.

TURP GİBİYİM

Şu an oldukça sağlıklı ve mutlu olduğu görülen Derya Özkılıç, “Ameliyatın çok güzel geçtiğini doktorlarımız ifade etti. Yoğun bakımda 2 hafta kaldım, burada benimle ilgilenen doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ederim herkes hakkını helal etsin. Şimdi turp gibiyim” sözlerini kullandı.

YAVRUM SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Derya’nın annesi 32 yaşındaki Esra Özkılıç ise, “Çok mutluyum yavrum sağlığına kavuşuyor. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Doktorlarımız başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiler. Milyonda bir görülen bir hastalıkmış, rabbimize şükürler olsun kızım şu an gayet iyi ve mutlu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimine başta bizimle ilgilenen doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.