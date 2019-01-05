15 Yılda 566 Bin 343 Kişiye Eğitim!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları gelecek hafta kuruluşunun 15. Yılını kutlayacak. Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK, 15 yıl içinde 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 35 bin 415 vatandaşa 186 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.



KO-MEK, takvimler 2004 yılını gösterdiğinde, eğitim hayatına adım attı. Sekiz kurs merkezi ve 22 branşla yola çıkan KO-MEK’e ilk yıl 7 bin 71 kişi, eğitim almak için kayıt yaptırdı. Eğitim döneminin sonunda 3 bin 910 kişi bu kurslardan mezun oldu.



Her yıl Kocaeli halkından gördüğü ilgi ile büyüyen KO-MEK, eğitimde bir marka haline geldi. Her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısı arttı. Kocaeli halkından gelen branş taleplerine de cevap veren ve bu branşları eğitim şemsiyesi altına alarak istihdam alanında önemli rol oynadı.



KO-MEK VEFASI

KO-MEK eğitimin yanı sıra hayata geçirdiği projeleriyle bizi biz yapan değerlere katkı sundu. KO-MEK Vefası adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri anlamlı proje, vefanın Kocaeli’nin her köşesinde en güçlü şekliyle yaşadığını ortaya koydu.

KO-MEK Bohçası, Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının en önemli yardımlaşma projeleri arasında yer aldı. Proje kapsamında KO-MEK kurs merkezlerinde eğitim alan gelin adayları belirleniyor. Belirlenen kişilerin düğün takvimleri geldiğinde hazırlanan bohçalar, KO-MEK ve KO-MEK kursiyerlerinin bir hediyesi olarak yine KO-MEK’te eğitim alan gelin adaylarına takdim ediliyor. KO-MEK Bohçaları genellikle ilçe sergilerinin açılış törenleri sırasında bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gelin adayı kursiyerlere hediye ediliyor.



BİLGE ŞEHİR’İN DEĞERLERİ KO-MEK İLE YAŞATILIYOR

KO-MEK, eğitimleriyle Bilge Şehir Kocaeli değerlerine sahip çıktı. Kocaeli’nin kültür mozaikleri arasında yer alan asırlık lezzetleri, Kandıra Bezi ve Hereke Halısı gibi birçok değeri KO-MEK’te açılan branşlarla halka öğretiliyor. Bu sayede bir yandan Bilge kentin unutulmaya yüz tutan değerleri yaşatılırken, diğer yandan kurslarda yetişen yeni girişimcilerle istihdama katkı sağlanıyor.



7 0CAK’TA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAK