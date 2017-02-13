16 Nisan Güçlü Türkiye İçin...

Başkan Karaosmanoğlu, “16 Nisan güçlü Türkiye’nin önünde ki son eşiktir”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’nın Sepetçiler, Hüdaverdiler ve Dalca köylerini ziyaret etti. Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet ve Tek Millet vurgusu yapan Karaosmanoğlu, “Birlik ve beraberliğimizin artıracak çok önemli bir süreçten geçiyoruz. 16 Nisan halk oylaması, güçlü Türkiye’nin önünde ki son eşiktir” dedi.

“HİZMETLERİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE YAPILIYOR”



Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in de katıldığı ziyaretlerin ilkini Sepetçiler köyüne gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada alt yapı ve üst yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı fırında ekmek ve mancarlı pide yapan kadınlara yardım eden Başkan Karaosmanoğlu, köydeki vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Sepetçiler Muhtarı Hayri Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen birliktelikte Çelik, “Büyükşehir ve Kandıra belediyelerimizin köylerimize yaptığı çalışmalar için çok teşekkür ederim” dedi. Kandıra Belediye Başkanı Köken’de, “Köylerimizi geziyor eksiklerimizi gidermek için vatandaşımızla birlikte çalışıyoruz. Beton yol, parke ve diğer çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 15 yıldır bu ülkenin kalkınması için yapılan hizmetler, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleşmektedir” şeklinde konuştu.

“KÖYLERDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”



Samimiyetin ve içtenliğin köylerde olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Köylerimizi daha güzel ve temiz hale getirmek görevimizdir. Bu yapmak için 7/24 çalışıyoruz ekibimizle. Yol medeniyettir, su olmayınca hayatta olmaz. Bu ikisine çok önemsiyoruz. Suyumuz şebekeden pırıl pırıl akıyor. Köylerimizde su fiyatlarımızda çok ucuz. Bunu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirdik. Muhalefet, köylerde değişim yapacağımız zamanlarda da yanlış bilgileri o zaman da yaymaya çalışmıştılar. Bizim niyetimiz köylerde hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmektir. Kandıra’nın köylerinden kente göçün önüne geçmeye çalışıyoruz. Devletimizin alt yapı hizmetlerine önem vermesi köylerimizin cazibesini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“NAMAZGÂH BARAJIMIZLA SU PROBLEMİMİZ ORTADAN KALKTI”



Köylerde ki kanalizasyon çalışmalarının yapıldığını, eksik kalan noktalarda da gerekli çalışmayı yapacaklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Namazgâh barajımızla önemli bir projeyi hayata geçirdik ve su sorunumuz kalmadı. Köy konaklarımızı yaparak vatandaşımıza güzel bir hizmeti de ortaya koyacağız. Büyük köylerimizin oluşturduğu merkez bir noktada köy konaklarımızı yapacağız ve yaygınlaştıracağız. Kandıra köylerimiz cazibe haline gelmeye başlayacak” diye konuştu.



“DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE OLACAĞIZ”



Türkiye’nin mevcut kanunları ve yasaları yöneticilerin elini kolunu bağladığının altını da çizen Karaosmanoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “7 Haziran seçiminde maalesef hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanımız yeniden ülkemizi seçime götürdü ve Türkiye’nin önü biraz açıldı. Hatırlayın Anayasa kitapçığın atıldığı dönemi. Ülkenin ne duruma geldiğini unutmuyoruz. İşte bu krizleri bir daha yaşamamak için milletimiz tek seferde Cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanımızın yetkisi var ama hükümet konusunda sorumlu değil. Gelecekte koalisyon olsa, devlette iki başlılık olacak. Ülke yönetilemez hale gelecek. Bu halk oylamasında işte bu iki başlılığı ortadan kaldıracağız. Mecliste kanun yapacak ve denetleyerek daha güçlü hale gelecek. Tek başına

güçlü hükümetler kurulacak. Ve daha müreffeh bir ülke olacağız” ifadelerini kullandı.



“ŞEHİRDE NE VARSA KÖYDE DE O OLACAK DEDİK”



Kandıra köyleri ziyaretinin ikincisi Hüdaverdiler köyüne yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Muhtar Mehmet Uçar ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Önümüzde Cumhuriyet tarihinin en önemli konusu Anayasa halk oylamasının olduğunu söyleyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Bu seçim hepimiz için çok önemli. Vatanımızı küçültmek ve bölmek isteyenler bizlerle çok uğraşıyor. 2002’den beri başarılı oluyoruz halkımızın desteğiyle. Referandum da inşallah başarılı olacağız ve ekonomisi güçlü bir Türkiye olma yolunda önümüz açılacak” dedi. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında, “13 sene önce köylerimize geldiğimiz zaman şehirde ne varsa köylerimizde o olacak diyorduk. O zamanlar yollar kötü, su problemimiz vardı. Şimdi onlar çok gerilerde kaldı. Köylerimizde ki atıksuları artık alıyor ve arıtıyoruz. 15-20 köyü birleştiriyor, arıtma tesisiyle arıtıyor ve doğaya bırakıyoruz” açıklamasını yaptı.



“REFERANDUMDA SANDIĞA GİTMENİZİ İSTİYORUM”



Her geçen köylerimize daha çok yatırım yapıyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Muhtarımızla ve ilçe belediyemizle biriz. Sizin hizmetiniz için varız. Sizlerden isteğim referandumda sandığa gitmenizdir. Yeni anayasayla önümüzde ki engelleri aşacağız. Hükümet krizleri oluşmayacak. Yerel yönetimlerimiz daha da güçlenecek. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Siz sevinir ve mutlu olursanız, aynı duyguları bizde yaşarız. Devlet insan içindir. Bizler yerel yönetimler insanımız için varız. Bizim derdimiz sizlere hizmet etmektir. Bu güveni bu zaman kadar mahcup etmedik” dedi.



GEÇMİŞİ HATIRLADIĞIMIZDA, KAYDETTİĞİMİZ AŞAMAYI GÖRÜYORUZ



Günün son ziyaretini Dalca köyüne yapan Karaosmanoğlu, incelemelerde gördüğü eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları da verdi. Muhtar Mehmet Efe ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkanlar, burada Cumhurbaşkanlığı halk oylaması için vatandaşa bilgiler aktardılar. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Dalca’mız pırıl pırıl yaşanabilir bir köydür. Köylerimizi korumalıyız, korumak için çalışıyoruz. Bizlerde bu incelemelerde eksiklikleri yerinde görüyoruz. Büyük devlet olmak birlik ve beraberlikten geçmektedir. 16 Nisan halk oylamasında sandık önümüze gelecek. Bu güzel adımı hep beraber inşallah “EVET”le taçlandıracağız” dedi. Karaosmanoğlu’da, “Dalca köyümüzde birçok çalışma yaparak güzel ve örnek köy haline getirdik. İnşallah daha güzel olacak ve sizlerin hizmetindeyiz. Geçmiş yılları hatırladığımız zaman, kaydettiğimiz aşamayı daha net görme şansımız oluyor. Köy yolları ve suyu olmayan Kandıra’mızın artık kendi barajı ve arıtma tesisleri var. Sahillerde yaşanan su sıkıntıları artık gerilerde kaldı. Tabi bu yatırımları yaparken Cumhurbaşkanımızın talimatı neticesinde su fiyatları kente göre dörtte bir düzeyine çekildi” ifadelerini kullandı.

“OSMANLI TORUNLARININ GÜÇLÜ OLMASINI İSTEMİYORLAR”



Ulaşım noktasında büyük bir aşama kaydettik sözlerini de konuşmasına ekleyen Karaosmanoğlu, “Bu güzel çalışmaları siz kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. Sizin desteklerinizle oluyor. Güzel insanların hizmetinde olmak bizlere mutluluk veriyor. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin güçlü olmasını dünyayı sömüren hâkim güçler istemiyor. Osmanlı torunların güçlü olmasını istemezler. İşte bu nedenle taşeronlarını üstümüze salıyorlar. Bizim mücadelemiz tüm terör örgütleriyle. Almanya Başbakanı Merkel’in “İslamist Terör” ifadesini bilerek kullanmıştır. Cumhurbaşkanımız gerekli uyarıyı kendisine bir kez daha yapmıştır. Bakınız şunu da ifadeyim, DEAŞ terör örgütü İslam’ı içten yıkmak için kurulmuştur. Allah’ın izniyle de yakında helak olacaktır. Bunlara karşı güçlü olmaktan başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.

HALK OYLAMASINDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE “EVET” DİYELİM



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Allah bizi vatansız bırakmasın hatırlatması da yapan Karaosmanoğlu, “Ülkemizi kaybetmemek, işgale uğratmamak için milli birlik ve beraberliğimiz çok önemlidir. İşte bunu da güçlendirecek durum 16 Nisan’da ki halk oylamasıdır. Cumhurbaşkanımız halktan asla kopmayın ve hizmet ederek köylerimizi kalkındırın diyen Cumhurbaşkanımız, bu zaman kadar yapılan her çalışmada kendisinin büyük bir rolü var. Sizlerden ricam bu halk oylamasında güçlü bir şekilde “EVET” diyerek bu kalkınma yoluna destek vermenizdir. Hızlı kararlar alınacak bu sistem değişikliğiyle, projeler daha hızlı yapılacak. Birilerinin ifade ettiği gibi rejim değil, sistem değişikliğidir” konuşmasını sonlandırdı.