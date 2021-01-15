banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak Basın Onur Günü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla yapmış olduğu canlı yayınları sizlere sunuyoruz.

16 Ocak Basın Onur Günü

15 Ocak 2021 Cuma 12:36

16 Ocak Basın Onur günü dolayısıyla İktav Gebze araştırma merkezi kütüphanesinde Kocaeli Basın tarihi fotoğraf sergisi canlı yayınında araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman bilgi veriyor.

 Kurtuluş  Savaşı ve Milli Mücadele tarihinde çok önemli yere sahip Kocaeli Bölgesi ve Gebze`de birçok tarihi olaylar yaşandı.Kurtuluş savaşına destek olmak üzere İstanbul`dan kaçırılan cephane ve silahlar Gebze ve İzmit bölgesinden cephelere taşındı.Anadolu ajansının kuruluş tarihi 1920 yılında İzmit sancağı Geyve bölgesinde kararlaştırıldı. Kuvay-ı Milliye komutanı Yahya Kaptan Dilovası Tavşancılda 8 Ocak 1920`de şehit edildi.Gebze ve Kocaeli bölgesi önce İngilizler sonra Yunanlılar tarafından işgal edilmesine rağmen bölge Kurtuluş savaşına destek olmayı sürdürdü.Kocaeli Grup Komutanlığı adı ile birlik kurularak 1922 yılında Afyon ve Kütahyada büyük yararlılıklar gösterdi. İşgalci Yunan komutanını Kocaeli Grup Komutanlığı esir aldı. 16 ocak 1923 yılında Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce Türkiye Cumhuriyetinin kurulacağı Atatürk tarafından 16 Ocakta İzmit`te düzenlenen basın toplantısı ile dünyaya  duyuruldu.16 Ocak Kocaeli`de Basın Onur günü olarak kutlanmakta . Gebze gazetesi ve Devri Alem belgesel programı olarak Gebze`de kurulu İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanesinde Kocaeli basın tarihi fotograf ve kitap sergisi açarak bu önemli günü kamuoyuna duyurmak istedik. Basın tarihi kitap sergisi ile ilgili Gebze gazetesi kurucusu ve Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman Gebze gazetesi ve Devri Alem tv canlı yayınında yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz.Canlı yayın linklerine buradan ulaşabilirsiniz..

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1897496603738271

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/321908155772311

































Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vatandaşa Gıda, Öğrenciye İnternet Yardımı Vatandaşa Gıda, Öğrenciye İnternet Yardımı
Amerika’nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik Yapıyoruz Amerika’nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik...
Hacıemiroğulları Beyliği Belgeselimiz Yayınlanıyor Hacıemiroğulları Beyliği Belgeselimiz Yayınlanıyor
Kocaeli'de Yangın Çıkan Evde Hasar Oluştu Kocaeli'de Yangın Çıkan Evde Hasar Oluştu
Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 250 Kişiye Para Cezası Kocaeli'de Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 250 Kişiye...
Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı Haydi Çocuklar Namaza,Kayıtları Başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Vatandaşa Gıda, Öğrenciye İnternet Yardımı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın süresince vatandaşların gıda ve hijyen ihtiyaçlarını, öğrencilerin...

Haberi Oku