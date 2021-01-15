16 Ocak Basın Onur günü dolayısıyla İktav Gebze araştırma merkezi kütüphanesinde Kocaeli Basın tarihi fotoğraf sergisi canlı yayınında araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman bilgi veriyor.



Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele tarihinde çok önemli yere sahip Kocaeli Bölgesi ve Gebze`de birçok tarihi olaylar yaşandı.Kurtuluş savaşına destek olmak üzere İstanbul`dan kaçırılan cephane ve silahlar Gebze ve İzmit bölgesinden cephelere taşındı.Anadolu ajansının kuruluş tarihi 1920 yılında İzmit sancağı Geyve bölgesinde kararlaştırıldı. Kuvay-ı Milliye komutanı Yahya Kaptan Dilovası Tavşancılda 8 Ocak 1920`de şehit edildi.Gebze ve Kocaeli bölgesi önce İngilizler sonra Yunanlılar tarafından işgal edilmesine rağmen bölge Kurtuluş savaşına destek olmayı sürdürdü.Kocaeli Grup Komutanlığı adı ile birlik kurularak 1922 yılında Afyon ve Kütahyada büyük yararlılıklar gösterdi. İşgalci Yunan komutanını Kocaeli Grup Komutanlığı esir aldı. 16 ocak 1923 yılında Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce Türkiye Cumhuriyetinin kurulacağı Atatürk tarafından 16 Ocakta İzmit`te düzenlenen basın toplantısı ile dünyaya duyuruldu.16 Ocak Kocaeli`de Basın Onur günü olarak kutlanmakta . Gebze gazetesi ve Devri Alem belgesel programı olarak Gebze`de kurulu İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanesinde Kocaeli basın tarihi fotograf ve kitap sergisi açarak bu önemli günü kamuoyuna duyurmak istedik. Basın tarihi kitap sergisi ile ilgili Gebze gazetesi kurucusu ve Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman Gebze gazetesi ve Devri Alem tv canlı yayınında yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz.Canlı yayın linklerine buradan ulaşabilirsiniz..





https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1897496603738271





































































https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/321908155772311