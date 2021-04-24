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17 Ağustos Camisinde Çevre Düzenlemesi

Kartepe 17 Ağustos Mahallesi'nde kısa bir süre önce yapılan caminin çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirildi.

17 Ağustos Camisinde Çevre Düzenlemesi

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:46


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi 17 Ağustos Mahallesi'nde kısa bir süre önce yapılan caminin çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında 17 Ağustos Cami etrafına 190 metre tül çevre duvarı ve duvar üstü ferforje korkuluğu yapıldı. Cemaat için bin 40 metrekare sert zemin baskı betonu ekipler tarafından atıldı. Bölge halkı, camilerine yapılan çevre düzenlemesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 











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