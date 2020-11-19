banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören metruk binalar yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasarlı metruk halde bulunan 193 binanın yıkımına başladı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören metruk binalar yıkılıyor

19 Kasım 2020 Perşembe 16:31

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:
- "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz. Biliyorsunuz depremler insanları öldürmüyor. Binalar insanları öldürüyor^

AFAD tarafından yayınlanan liste üzerinde çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binalardan 193 adetinin metruk ve yıkılabilir durumda olduğunu belirledi. 

Bu kapsamda Darıca ilçesinde, Yalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın yıkımına başlandı. 

Binaya, iş makinesini kullanarak ilk kepçeyi vuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hasarlı binalar konusunda yapılan çalışmalara değindi.

- "50 milyonluk bütçe ayırdık"

Hasarlı metruk binaların yıkılması için çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Büyükakın, "Kent genelinde 1502 adet yıkılması gereken binanın, bunların bir kısmı ağır hasarlı, bir kısmı orta hasarlı, bunların içinden 193 tanesi metruk vaziyette bulunuyor." dedi. 

Büyükakın, tüm kararlılıkla bu konunun üzerine gideceklerine işaret ederek, "Bu durumdaki binaların hızlı bir şekilde yıkılması ve bununla ilgili sürecin tamamlanması, Kocaeli'nin depreme en hazırlıklı il olması için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için kaynaklarımızdan 50 milyonluk bütçe ayırdık. İnşallah Kocaeli depreme hazırlıklı illerden bir tanesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncü olmaya devam edecek"-

Büyükakın, uzmanların yakın zamanda Tekirdağ taraflarında bir depremin beklendiğini ve bu depremin Edirne, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli’yi etkileyeceğini söylediğini kaydetti.

Bu doğrultuda Marmara Belediyeler Birliği olarak da bu çalışmaların üzerinde durduklarını anlatan Büyükakın, "İllerimizin afet planlarını gözden geçirilmesi afete hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve binaların afet riskinin acilen önlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması son derece önemli ve acil bir mesele bu manada bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi öncü olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz"

Büyükakın, depreme karşı gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarında kararlı olduklarını belirtti.

Depremde, insanları binaların öldürdüğünü vurgulayan Büyükakın, "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz. Biliyorsunuz depremler insanları öldürmüyor. Bizim de binalarla ilgili elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Biz Kocaeli olarak hazırız. İnşallah bu çalışmaları hızla tamamlayacağız ve şehrimizin depreme hazır hale getireceğiz. Bugün başlatmış olduğumuz bu bina yıkımı da bunun en önemli göstergesidir." ifadesini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da metruk binaların vatandaşlar için hayatı tehlike taşıdığını kaydetti. 

İlçe merkezindeki 31 tarihi binanın, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın desteğiyle restorasyonunu yapmayı planladıklarını bildiren Bıyık, Darıca'yı metruk binalardan kurtarmayı ve tarihi bir müze haline dönüştürmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına...
Sarıtoprak, Darıca’da Sorunları Dinliyor Sarıtoprak, Darıca’da Sorunları Dinliyor
Çocuklar Gönüllerince Eğlenmeye Devam Ediyor Çocuklar Gönüllerince Eğlenmeye Devam Ediyor
Palet fabrikasında yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteyner yandı Palet fabrikasında yabancı uyruklu işçilerin kaldığı...
Gebze'de işçi servis minibüsü devrildi Gebze'de işçi servis minibüsü devrildi
Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında alınan kararla D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına...

Haberi Oku