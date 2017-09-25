17 bin 500 adet yeni öğrenci kent kartı

Kocaeli Büyükşehir bu yıl 17 bin 500 adet yeni indirimli öğrenci kent kartının düzenlemesini yaptı

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 500 indirimli öğrenci kent kartını düzenledi. Yeni düzenlenen kent kartların yanı sıra mevcut 25 bin kent kartın da vize işlemleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında bilgileri alınan 8 bin 593 öğrenci adına düzenlenen kent kartların dağıtımına daha önceden başlanmıştı. Dağıtımına başlanan bu kent kartların yüzde 90’ı öğrencilere teslim edildi.

17 BİN 500 YENİ KENT KART DÜZENLENDİ

2017–2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Kocaeli genelindeki öğrencilere, indirimli yeni kent kartların verilmesi ve mevcut kartların da vize işlemlerinin yapılmasına devam ediliyor. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı seyahat kartları hizmetleri kapsamında, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kent kart çalışmaları başlamıştı. Büyükşehir Belediyesinin özverili çalışması neticesinde 20 Ağustos–20 Eylül tarihleri arasında Umuttepe Kampüsü, İzmit Fuarı içi ve Gebze ofislerinde 17 bin 500 İndirimli Yeni Öğrenci Kent Kartı düzenlendi. Mevcut 25 bin Kent Kart’ın ise vize işlemleri gerçekleştirildi.

KOÜ’NUN KENT KARTLARI YÜZDE 90 TESLİM EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında daha önceden yapılan protokol kapsamında 8 bin 593 öğrencinin bilgileri alınmıştı. Bilgileri alınan bu öğrencilerin, düzenlenen İndirimli Öğrenci Kent Kartlarının yüzde 90’ı öğrencilere teslim edildi.