17 bin 500 adet yeni öğrenci kent kartı

17 BİN 500 YENİ KENT KART DÜZENLENDİ
2017–2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Kocaeli genelindeki öğrencilere, indirimli yeni kent kartların verilmesi ve mevcut kartların da vize işlemlerinin yapılmasına devam ediliyor. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı seyahat kartları hizmetleri kapsamında, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kent kart çalışmaları başlamıştı. Büyükşehir Belediyesinin özverili çalışması neticesinde 20 Ağustos–20 Eylül tarihleri arasında Umuttepe Kampüsü, İzmit Fuarı içi ve Gebze ofislerinde 17 bin 500 İndirimli Yeni Öğrenci Kent Kartı düzenlendi. Mevcut 25 bin Kent Kart’ın ise vize işlemleri gerçekleştirildi.
KOÜ’NUN KENT KARTLARI YÜZDE 90 TESLİM EDİLDİ
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında daha önceden yapılan protokol kapsamında 8 bin 593 öğrencinin bilgileri alınmıştı. Bilgileri alınan bu öğrencilerin, düzenlenen İndirimli Öğrenci Kent Kartlarının yüzde 90’ı öğrencilere teslim edildi.