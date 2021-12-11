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17 Bin M2 Yerini Devlete Bağışlayan Gebze'nin Örnek Belediye Başkanına Vefasızlık

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın kaleminden.

17 Bin M2 Yerini Devlete Bağışlayan Gebze'nin Örnek Belediye Başkanına Vefasızlık

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:39


Kocaeli Milletvekilleri, Vali , Büyükşehir Başkanı,Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanını www.gebzegazetesi.com olarak Tarihi Göreve Davet Ediyoruz
Gebze belediyesinin ilk belediye başkanlarından Esat Sayduk'un kendisi ve annesine Fatma hanıma ait sağlık merkezi ve park yapılması için bağışladıkları 17 bin m2 arazisi araştırılmalı ve Esat Sayduk'un sağlık merkezine adının verilmesi ile ilgili vasiyeti yerine getirilmeli.
Esat Sayduk ile ilgili Gebze gazetesi olarak araştırma yapıp devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekeceğiz. Arazisini Gebze halkına bağışlayan belediye başkanlarına örnek olan Esat Sayduk ile ilgili Gebze'nin ilk milli eğitim müdürlerinden merhum Mehmet Özmen'in verdiği belgelerden yararlanarak Gazeteci olarak yaptığım araştırmayı yetkililerin ilgi ve bilgisine sunuyor Gebze esat Sayduk Verem savaş derneği başkanlığıda yapan Mehmet Tevfik Özmen ile esat Sayduk'un sağlık merkezi yapılmak üzere mahkeme kararı ile vasiyet edip bağışladığı ancak bugün az bir kısmı kalan yer üzerinde yaptığımız belgesel söyleşiyi kamuoyu ile paylaşıyoruz .
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