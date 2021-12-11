17 Bin M2 Yerini Devlete Bağışlayan Gebze'nin Örnek Belediye Başkanına Vefasızlık

Kocaeli Milletvekilleri, Vali , Büyükşehir Başkanı,Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanını www.gebzegazetesi.com olarak Tarihi Göreve Davet Ediyoruz

Gebze belediyesinin ilk belediye başkanlarından Esat Sayduk'un kendisi ve annesine Fatma hanıma ait sağlık merkezi ve park yapılması için bağışladıkları 17 bin m2 arazisi araştırılmalı ve Esat Sayduk'un sağlık merkezine adının verilmesi ile ilgili vasiyeti yerine getirilmeli.